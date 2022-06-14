菁桐社區婦女人手一機 美拍家鄉分享社群

平溪區菁桐社區為性別友善社區，開辦培訓菁桐女路導覽課程，今年更增加了行銷課程，今(14)日課程利用人人有的手機，學習拍攝平面動態畫面後再製作剪輯，也希望能促進菁桐當地觀光產業的發展。

現在人都人手一機，越來越多人會用手機記錄生活，把看到覺得美得或者有趣的畫面，拿起手機或相機就拍攝下來，放在社群與大家分享。

而現在這些不只是年輕人的專利，在菁桐社區有一群婆婆媽媽，認真學習平面、動態拍攝、 後製剪輯，培養個人的第二專長。

新北市婦女中心李宥靜說，三年前著手協助菁桐地區，開始做培訓導覽員的課程，將女性故事與元素融入導覽工作中，女路地圖的規畫與女人影片拍攝，讓在地的導覽員知道在地的女性地景和文史的整理與結合，整理出一個完整的女路小旅行。今年即將參與課程的導覽員的女性經驗與故事，結合融入導覽內容中，並加上手機的行銷課程，希望能推展女路導覽的工作，並將當地的特色商品加以推廣，以解決中高齡女性的就業問題。

新北市婦女中心行銷課程老師王偉青表示，由於目前菁桐區因產業沒落，留在當地的女性多為中高齡，加上疫情的限制使得當地的商業發展不易，今天安排了3C行銷課程，希望中高齡的女性學員能透過課程的學習，利用簡單的手機拍攝、影片的剪輯，可以透過社群媒體的分享，推展女路導覽及在地商品，讓大家知道菁桐的特色和特殊的美景，以發展及促進當地經濟。

曾為女礦工的學員楊桂馨表示，菁桐的當地特殊的美景及生活方式需要在地人自己用心記錄與推廣，透過攝影技巧讓菁桐特殊的美感留存下來，也能吸引愛好攝影的人來此旅遊，讓菁桐成為全台熱門網美網紅IG打卡重點景點 進而帶動菁桐當地的經濟與觀光。