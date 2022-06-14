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在地服務20載 瑞芳家扶中心搬新家空間大

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
基隆家扶中心瑞芳服務處搬新家了，位於瑞芳區民族街21號，未來將朝深化社區服務、發展社會企業等規劃，場地空間更顯重要。 圖／觀天下有線電視提供
基隆家扶中心瑞芳服務處搬新家了，位於瑞芳區民族街21號，未來將朝深化社區服務、發展社會企業等規劃，場地空間更顯重要。 圖／觀天下有線電視提供

基隆家扶中心瑞芳服務處在地深耕20年，在各界的努力與協助下，瑞芳服務處搬新家了，位於瑞芳區民族街21號，因服務的項目與內容也不斷的更迭、轉變，場地的需求也日益遽增，未來將朝深化社區服務、發展社會企業等規劃，場地空間更顯重要。

基隆家扶中心成立至今55年，其中瑞芳服務處在民國90年為就近服務瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等，扶助的家庭共計271戶，為提供更好的使用環境和深化各項服務，瑞芳服務處搬新家了，新的服務據點鄰近市場與瑞芳車站旁，人潮往來更能讓基隆家扶瑞芳服務處在顯眼可及之處。

基隆家扶中心主任陳美君說，服務處新據點增加的二、三樓教室空間，樓層區分的多元空間讓大小孩子們不用再擠在一起進行活動，現階段基隆家扶瑞芳服務處仍在服務量能與新環境、社區之間建立新連結，歡迎走過、路過的民眾一起認識家扶、認同家扶，加入扶幼行列。

主任陳美君進一步說明，由衷的感謝瑞芳地區各界人士與志工夥伴們長期的鼎力支持與協助，瑞芳服務處的搬遷不單只是換地點，更是與在地的社區加深連結，服務空間擴大更代表服務的質量走向深度與廣度，未來會持續運用社會工作的專業方法，讓弱勢孩子們在就學與生活的路上能有愛無礙，也呼籲需要地方上善心人士或在社會服務上有志一同的民眾一起為弱勢家庭不論在經濟層面、民生物品或是陪伴服務上都使出一把力，成為基隆家服瑞芳服務處在扶幼路上的助力。

瑞芳 基隆 家扶中心

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