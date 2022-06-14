金山弱勢戶再獲資助 公益團體捐生活物資

受疫情影響，部分弱勢家庭經濟不穩定，日前市議員周雅玲媒合新北市扶弱公益協會捐贈愛心物資共134份，因疫情還處於高原期，市議員周雅玲再度媒合新北市扶弱公益協會，捐贈了兩百份的生活物資及快篩試劑，協助金山區低收與中低收以及弱勢兒少，讓他們可以感受到社會溫暖。

市議員周雅玲表示，白米、泡麵、餅乾等生活物資，扶弱公益協會一袋一袋打包好，提供給金山區公所媒合給金山區的弱勢家庭，而近來再面對疫情持續，這一次不僅是捐贈更多份的物資，還捐贈了650份的快篩試劑，希望可以為讓確診的弱勢家戶減輕一些物質與快篩試劑的負擔。

金山區長廖武輝說，感謝新北市扶弱公益協會行善多年，以在地長者與清寒學子為服務對象，提供三節物資與獎學金，而今再度在疫情中，為弱勢民眾準備物資，與現在最搶手的快篩試劑，希望能夠協助弱勢民眾走出疫情影響的經濟困境，要與弱勢一起共體時艱度過疫情難關。