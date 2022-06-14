永和辦理都市計畫檢討 福和、美麗華戲院將改建大樓

新北市政府今辦理永和都市計畫細部計畫通盤檢討，公開展覽程序自6月9日辦理公開展覽30天，並會在6月24日上午10時於永和區溪洲市民活動中心舉辦說明會。新北市城鄉局表示，此次重點解封福和戲院、美麗華戲院土地的限建住宅規定，推動永和都更，改變市容。

市府此次通盤檢討重點為修訂土地使用分區管制要點，將市場用地多目標使用回歸都市計畫公共設施用地多目標使用辦法規定，並考量民眾消費行為模式，調高市場用地建蔽率，以符合使用需求及提升未來市場重建後消費環境舒適性，為保障民眾權益，擬將合法建築物坐落之部分瓦磘溝綠地變更為住宅區。

永和上次通盤檢討是2009年，此次主要是做細部調整，影響最深的是福和戲院及美麗華戲院，這2個戲院都相當老舊，但礙於土地使用目的是市場用地，但又因為早期土管限制不能做多目標使用，導致都更不易，遲遲沒有進展。

戲院地主找上新北市政府，希望能夠解除早期不合理的土管限制。市府認為，現在全市規定的市場用地都是可以做多目標使用，唯獨永和這2個戲院地目無法改建，認為地主的提議屬於合理範圍，所以經過討論後，決定實施細部變更。

城鄉局表示，市府在這次都市細部計畫通盤檢討中，將解除原本的土管限制，雖地目同樣是市場用地，但地主可以改建成市場用地加住宅區或市場用地加商業區使用，主要目的是希望能推動地方都更，改善城市風貌。

城鄉局說明，此次計畫檢討改變的總面積並沒有超過2公頃，除了這2塊土地使用方式修正外，大部分都是細部調整，同時也把永和的地目資料做更新。

城鄉局提到，該案是在去年開始討論，6月辦理公展後，將蒐集民意，若推動順利，年底就可以發布實施，不需要送內政部審議。