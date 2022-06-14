新莊祥顥醫院正式啟用 可提供329床服務市民

新北市祥顥醫院舊址中和院區建物過於老舊，院方在新莊思源路找到新址，並積極辦理新址建築物使用執照變更，終於在今年5月中取得變更符合醫院用途之使用執照，並於今日遷址開業，醫院會有胸腔內科、內科、家醫科、復健科，共329床可服務新莊地區民眾。

民國75年醫療法公布實施前設立的部分醫院，許多建築物有使用執照類組不符或不符合建築法規，致使公安疑慮，影響病人就醫、住院安全。新北市長侯友宜上任後，指示公共安全聯合稽查小組擬定老舊醫院輔導改善計畫，將17家醫院列為輔導改善對象。

新北市工務局、消防局及衛生局2019年5月14日起多次開會討論後，於8月7日啟動老舊醫院輔導改善計畫專案，至2020年2月期間，對17家醫院分別說明其建築物之缺失、改善之建議等，同時協助有遷址規畫的醫院召開跨局處會議，積極協助輔導各醫院，加速醫院推動改善計畫。

其中，位於中和的祥顥醫院之前便評估舊有建築物改善不易，為符合相關法規規範，積極另尋新址遷院，終於在新莊找到業者合作，將廠辦改建成醫院，並於2017年竣工，院方積極辦理新址建築物使用執照變更，在今年5月中取得變更符合醫院用途之使用執照，並於今日遷址開業，新院址持續提供病人更優質且安全之醫療服務及環境。

祥顥醫院表示，院方舊址僅有103床，現在新址空間更大，病床數增加至329床，增加超過3倍，設備也都有汰換，能夠提供病人更好的醫療照護品質。

另外，新仁醫院也已改善完成、公祥醫院已變更屬性為診所，尚有8家規畫遷址、原址改善5家、縮減規模為診所者1家，皆依序進行中，提供病人及家屬更加安全舒適的就醫空間。

衛生局指出，市府將持續追蹤並協助其餘14家醫院改善，若有醫院未積極改善或有意拖延，即啟動公安聯合稽查，各面向檢視醫療院所公共安全嚴格處辦，讓安居、安全及安心的三安環境 從就醫安全做起。