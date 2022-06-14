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灌水營造成本又不辦職棒賽 議員轟「大巨蛋變扯蛋」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員游淑慧指出遠雄大巨蛋投資計畫書內容疑點重重，怒轟台北市長柯文哲為讓大巨蛋在任內解套而放水。聯合報系資料照
北市議員游淑慧指出遠雄大巨蛋投資計畫書內容疑點重重，怒轟台北市長柯文哲為讓大巨蛋在任內解套而放水。聯合報系資料照

台北市長柯文哲日前宣布大巨蛋超額分潤、終結零權利金爭議，但柯自豪的大巨蛋超額分潤，遭議員質疑是為解套放水，瞎扯俄烏戰爭，還直指遠雄投資報告書內容灌水營造成本，作為運動場館的大巨蛋竟要減少運動賽事，轉增演唱會用途，甚至連原本承諾的棒球博物館也轉為商鋪，砲轟「大巨蛋變大扯蛋」。

議員游淑慧指出，柯文哲考量通膨、營造成本上漲及俄烏戰爭，最終決議大巨蛋權利金保底分潤訂為最低的0.6％，而大巨蛋超額分潤是由安侯財務顧問計算，依據遠雄提供2020年投資計畫執行書及市場資訊作為分析基礎，但當時根本沒有通膨及俄烏戰爭，柯文哲為讓大巨蛋在任內解套，跨時空幫遠雄加理由。

游淑慧表示，遠雄2020年投資計畫書內容疑點重重，送市府2年都沒核定，還大幅灌水建造營建成本。遠雄於2011年及2022年總計送2版計畫書，新舊版的水費暴增264％；大巨蛋因未按圖施工停工5年，遠雄卻將停工損失及新增成本都納入營建成本，同時還申請國賠。

「大巨蛋變大扯蛋」，游批，市府為鼓勵大巨蛋舉辦運動賽事，體育館預估營業收入經市府同意可扣除，但大巨蛋作為體育設施，本該辦理體育賽事，最扯的是，遠雄新版投資計畫書內，竟不規畫職業棒球比賽場地，反將年會、法會、演唱會場次提高，甚至還把原承諾的3000多坪棒球博物館改為商鋪。

游淑慧表示，遠雄2020年投資計畫書內容數據尚未核定，卻提供給安侯財務顧問作為分析基礎，還灌水營造成本、不規畫職棒場地，僅舉辦國際賽、表演賽等非特定賽事、刪除棒球博物館，而安侯的評估報告內僅用135字結論分潤區間，未論述說明、計算公式，要求市府重新檢視，「這份計畫書若核定，絕對送你們去監察院」。

柯文哲坦言，沒看過遠雄2020年投資計畫書，也認為停工損失遠雄需自行負擔，且大巨蛋不規畫職棒比賽場地很怪，不會同意這樣的計畫書；副市長黃珊珊補充，遠雄需撤回國賠訴訟，這是議約的條件。

北市體育局回應，市府2011年核定的大巨蛋投資計畫書因整體商業環境改變、融資條件與稅制法規變動，市場資訊與營運模式大幅變動，需重新檢討，而2020年的計畫書，市府也非照單全收，有修訂明顯不合理處，如遠雄預估每年舉辦10場運動賽事，市府提高至48場。

體育局表示，遠雄2011年計畫書預估為260億元，2022年以環境變動、原物料調漲、人力欠缺等原因，調高至365億元，以公共工程近年流標情況來看，確實為營造業者近年面臨的困擾，且遠雄歷年財務支出均經會計師簽核，依規定完成報核，但針對停工衍生的成本及相關費用，會扣除不計。

體育局表示，體育場館不易達到營業損益兩平，這也是很多球團或賽事需靠財團支持的原因，要馬兒跑又要馬兒不吃草，不可能有這種事，為讓大巨蛋多舉辦運動賽事，自然得提供必要誘因，才將營收分潤的營業收入項目扣除舉辦運動賽事收入。

安侯以遠雄2011年及2020年的投資計畫書作為分析基礎，比對市場公開資訊，研訂營收分潤區間建議，提供市府與遠雄協商的參考依據，並非如外界誤解，認為建議區間中間值就是合理數字；另因2020年計畫書未考慮新冠疫情、缺空缺料、原物料高漲等因素，故協商時仍應考慮當時情況，訂定具財務可行機制。

大巨蛋 體育 游淑慧

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