影／防褐根病路樹倒塌 北市排定5000株高風險樹木檢測

台北市日前因連日大雨，連續2天都有罹患褐根病的路樹倒塌造成財損。為防止意外發生，北市工務局今年已排定高風險的5000棵樹木檢測，今天清晨還帶著米格魯在碧湖公園尋找有褐根病菌絲的樹木，及早預防避免樹木倒塌。

北市公園處今天安排有5工作經驗的米格魯「露西」，前往碧湖公園偵測樹木褐根病，公園處表示，米格魯天生具有敏銳的嗅覺，廣泛被訓練在機場揪出違禁品，牠還能嗅聞出樹木是否罹患褐根病，幫助人類提早進行防治。

領犬員祁文浩說，獲選做為褐根病偵測犬的條件，是沒有攻擊性、高社會化、嗅聞能力強、體能好等，每隻偵測犬都必須經過1年半至2年的訓練，並取得室內考訓90分以上成績，才能投入勤務。

祁文浩指出，米格魯犬一天工作時間約4-5小時，夏天若氣溫超過30度時，會影響準確度必須休息，所以夏季只會在清晨5時至8時作業，一隻偵測犬可工作8-9年，當牠們出現聞嗅能力或體能下降情形時，就必須退休「頤養天年」。

公園處說，目前尚無快速且非破壞性的褐根病檢測方式，為了能及早發現褐根病，防止樹木無預警倒伏，公園處除了每月目視觀察外，並加強近期曾發現病株的褐根病熱區巡查，利用偵測犬嗅聞褐根病的能力，針對熱區全面檢視，期能及早發現罹病植株，並進行後續防治，降低樹木倒伏的危害風險。

公園處於2020年正式編列預算，邀請米格魯做為褐根病防治夥伴，今年也已排定5000顆樹木進行檢測，並對高風險樹木優先排序處理。

公園處提醒，要在都市複雜多變的環境偵測到樹木罹患褐根病的氣味並不容易，車輛、食物或其他動物干擾都可能使偵測犬分心，若在公園或人行道看到這群超萌的褐根病檢測小尖兵，可以遠遠拍照，但記得要輕聲細語，盡量不要打擾到牠們值勤。