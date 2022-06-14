北市忠孝西路機車解禁無作為 議員指禁行原因已不存在

台北市忠孝西路禁行機車規定逾40年，駛往台北車站或忠孝西路的機車族被迫繞道。議員邱威傑今質詢時指出，當時禁行機車的原因早不存在，若第三車道開放機車行駛，第一、二車道擠滿公車，機車也能繼續往前，要求市府以科學討論問題。交通局回應，公車視線不佳，還是要以安全角度考量，還要評估機車要走哪個空間。

北市交通局長陳學台說，經過上次議員建議開放機車行駛後，中間取得媒體報導資料，了解當初禁行機車是因為有公車專用道，1980年代左右在上、下午尖峰時段實施禁行機車，到了1988年1月時才全部禁行。

邱威傑則批評，作為交通局長對於開放機車行駛的研究方式，竟然是從媒體得到答案，也說明很多規則都是因循苟且，沒想過問題原因。

邱威傑指出，若當初禁止的理由和公車專用道有關，市長柯文哲再上任後就已經拆除了，還被視為政績之一，代表直接開放沒有太大問題。邱也舉例，過去總統府前的凱達格蘭大道也是禁行機車，經過民代和民間不斷努力，於前市長陳水扁時代開放，如今忠孝西路已經沒有理由阻止機車行駛。

陳學台說，還是要從安全的角度去考量，單看上午尖峰時段，最外側2車道擠滿公車，公車視線不好、機車體積又小，該路段每小時有300多班次的公車，所以還沒有決定要怎麼開放，機車要走哪個空間還要評估。

邱威傑表示，忠孝西路有4線車道，若外側第一、第二線擠滿公車，而第三車道沒有禁行機車，那危險就不存在了，機車可以繼續往前進，不用和公車搶道，這是一環扣一環的問題，交通局應該通盤思考，要求柯文哲用科學的方式討論交通政策，趁現在民氣可用，在任內做改變。