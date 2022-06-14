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柯文哲怒批議員羞辱公務員 苗博雅回駁認知作戰

中央社／ 台北14日電

社民黨北市議員苗博雅要求上班時間上PTT的交通局林姓科長，在財建委員會上唸出自己的留言，台北市長柯文哲今天批不該這樣極盡羞辱公務員、當成作秀工具。

社會民主黨北市議員苗博雅在昨天財建委員會上，要求上班時間上PTT的交通局林姓科長，在眾人面前把自己的留言唸出來，引發「公開處刑、羞辱」議論。

台北市長柯文哲今天下午赴議會接受市政總質詢前臨時接受媒體聯訪，說員工上班時間上網留言當然不對，但對公務員被叫到議會當眾讀留言非常生氣，怒批此舉極盡訕笑羞辱，「他們是國家公務員，不是你議員作秀的工具」。

柯文哲並說，他如果不能站出來保護自己的員工，就不配當長官。

苗博雅稍後也接受媒體聯訪回應，批柯文哲的說法是認知作戰，會議全程直播、沒有任何議員訕笑或羞辱公務員，都是理性平和討論「公務員上班否做市府的政治打手」的嚴肅問題，誰對此有疑問只要看現場影片就一清二楚。

苗博雅說，柯文哲已完全失去反省能力，柯文哲在市府開會時也常對公務員大小聲甚至把人罵哭，在自己籌組的台灣民眾黨開會時也用侮辱性言語，「他自己做不好的事情，結果跑到議會裡來對議員生氣」。

苗博雅指出，如果今天不是這些公務員自己做錯，議會何須開專案會議來調查，而昨天呈現的所有證據，已經證實了北市府螺絲掉滿地，議員幫忙把螺絲鎖緊，是在幫市長做好他沒做的工作。

公務員 台北市長 柯文哲

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