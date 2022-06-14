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美製富樂快篩劑疑遭混劣品 北市購10萬劑將退貨

中央社／ 台北14日電

無黨籍台北市議員陳建銘今天質詢，指高雄市政府購買美國富樂牌快篩試劑疑有瑕疵，並詢問北市情形？副市長黃珊珊說，僅消防局購10萬劑但未發放，已要求退貨還款。

台北市議會今天進行市政總質詢，陳建銘首先質詢指出，高雄市政府購買的美國富樂牌（Flowflex）快篩試劑疑似混有中國大陸製的劣質品，台北市政府有沒有類似情形？同時希望這種事情不要發生在台北市。

台北市長柯文哲答詢表示，北市府有3個單位購買COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩劑，分別為教育局、消防局和衛生局。

黃珊珊補充說明，目前僅消防局有購買到富樂牌快篩試劑，衛生局和教育局並無購買此品牌。

消防局長吳俊鴻也表示，消防局協助北市府購買快篩試劑，經查有10萬劑為富樂牌所有，但都在庫存，並未對外發放使用，今天已向廠商退貨還款。

富樂牌快篩試劑批號COV2025056疑似品管線異常，高市府急回收。高市府今天表示，將由中央主管機關釐清調查是否有品管瑕疵、或是攙偽問題，檢調也正介入了解相關事實。

高雄市、台中市政府近日購買的美國富樂牌（Flowflex）快篩試劑疑似發生異常，有品管線（C線）未出現問題，高市府緊急追回異常試劑。

另外，大鑫資訊公司涉嫌未經核准進口中國製快篩試劑，混充美國製販售牟利，不法獲利估約新台幣1億多元，檢調13日搜索並約談公司負責人等人，後移送新竹地檢署複訊，執行長黃南競因涉詐欺等罪嫌，遭聲請羈押禁見，負責人朱壽暉與李姓助理交保、其餘請回。

快篩試劑 台北市長 美國

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