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遭柯文哲批作秀羞辱公務員 苗博雅反擊：顛倒黑白

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
北市議員苗博雅。本報資料照片
北市議員苗博雅。本報資料照片

台北市議會昨針對「PTT發文事件調查」進行專案報告，台北市議員苗博雅當場要求交通局科長林育生唸出曾發出的某篇推文，引發熱議。台北市柯文哲今更批評，公務員不能淪為議員的訕笑、羞辱對象與作秀的工具。苗說，一個公務員要公然違法，本來就要有接受議會調查的準備，更反嗆柯是非不分、顛倒黑白。

苗博雅表示，柯文哲的說法有認知作戰的嫌疑。昨天議會的開會全程所有的媒體都有來直播，直播內容是完全公開在網路上，沒有任何一個議員，對公務員有任何訕笑或是羞辱的言詞。

苗博雅表示，昨天呈現的所有證據，已經證實台北市政府根本就是螺絲掉滿地，議員幫忙把螺絲鎖緊，是在幫柯文哲做好市長沒做的工作，結果柯文哲現在來對議員生氣，「我不知道這是不是見笑轉生氣？」

苗博雅表示，在所有人民的期待中，希望公務員一定是兢兢業業、恪盡職守，而不是在上班的時間去做政治打手。昨天請科長以上的官員來朗讀的這些證據，就是這些人在上班時間、在網路上政治攻擊、攻擊他人的言詞，如果請這些人重新說一次自己做過的事，算是羞辱，那當初被這些言詞羞辱的人，又應該做何感想。

苗博雅說，如果今天不是這些公務員自己做了違法的事，議會何須開專案會議來調查，加開專案會議是要做好議員的工作。在議事廳裡，對這些公務員都給充分的尊重，一個公務員要公然違法，本來就要有接受議會調查的準備，「除非柯文哲認為，今天市府螺絲掉滿地，所有議員都要視而不見。」

至於，做作秀的工具這個說法？苗博雅說，柯文哲這樣的說法已經是非不分、顛倒黑白。

公務員 苗博雅 柯文哲

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