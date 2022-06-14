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1小時破萬人預約 北市第16期疫苗提供逾5.8萬個名額

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市第16期疫苗預約接種平台今明2天開放預約，6月30日前接種的長者還可獲得500元禮券及2劑快篩試劑。聯合報系資料照
北市第16期疫苗預約接種平台今明2天開放預約，6月30日前接種的長者還可獲得500元禮券及2劑快篩試劑。聯合報系資料照

北市第16期新冠肺炎疫苗接種登記系統今、明2天上午9時至下午5時開放預約，提供兒童BNT、12歲以上BNT疫苗、莫德納及高端，共計5萬8990個名額，6月20日至26日接種，今早剛開放1小時，就已有1萬452人預約。

北市27家醫院也開設特別門診，提供1萬5345個名額，另考量部分民眾無法上網預約，也開放台北車站及捷運松山站等2中型接種站提供現場掛號接種服務。

台北市副市長蔡炳坤指出，北市第16期疫苗預約平台今早9時開放後，才1小時就已有1萬452人完成預約，包含莫德納8023人、BNT疫苗1872人、高端267人、兒童BNT（5-11歲）290人。蔡說，邊境近期出現Omicron亞型變異株BA.4、BA.5，呼籲民眾盡量完整接種疫苗，提高保護力。

北市衛生局說明，本期預約平台服務對象包含5至11歲第一劑兒童BNT疫苗、12至64歲第一、二劑或追加劑（追加劑為12歲以上、莫德納為18歲以上、高端為20歲以上）、65歲以上長者（含55歲原民長者）第一、二劑及追加劑或第2劑追加劑。

本期預約時間至6月15日下午5時、6月16日發送簡訊通知、6月20日至26日提供接種服務。另有27家醫院開設特別門診，提供1萬5344個名額，民眾可逕洽醫院預約管道掛號，若預約後無法前往接種，可於預約期間至系統取消，若是在預約結束後，則可電洽預約院所取消。

衛生局表示，中央開放65歲以上長者、55歲以上原民長者接種第2次追加劑，凡與追加劑間隔5個月（150天）即可預約，今年6月30日前接種，不論第一、二劑還是追加劑及第2次追加劑，「均有500元禮券及2劑快篩試劑」，鼓勵長者踴躍接種。

另外，考量部分民眾無法上網預約，北市於6月13日至19日開放台北車站中型接種站及捷運松山站中型接種站現場掛號，但因疫苗及醫療量能有限，現場掛號有名額限制，還是鼓勵民眾盡量採上網預約方式，也可避免人潮聚集。

疫苗 北市 BNT

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