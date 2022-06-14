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全台唯一流動加油站 平雙兩區居民每周提桶解油荒

攝影中心／ 記者杜建重／新北即時報導
中油每周二中午時段，設在雙溪橋下的流動加油站，時間一到，許多人就會載著放在腳踏位置的大油桶前來排隊加油。記者杜建重／攝影
中油每周二中午時段，設在雙溪橋下的流動加油站，時間一到，許多人就會載著放在腳踏位置的大油桶前來排隊加油。記者杜建重／攝影

新北市有二十九個行政區、四百萬人口，大部份都不只有一處加油站，但平溪區和雙溪區卻沒有任何加油站，居民只能仰賴每星期一次的中油流動加油車解決油荒。每到加油日，許多機車騎士就會載著放在腳踏位置的大油桶排隊加油，形成特殊景象。

平溪區及雙溪區因地處偏鄉，沒有加油站，最近的加油站是在十多公里外的貢寮區，因為當地人口多以老年人居多，長途騎車危險又不方便，為了解決居民用油問題，中油便在這兩區設置流動加油站，每周二在雙溪區，上午十一點到一點在雙溪橋下，之後再到牡丹慶雲宮為民眾加油，而每周三則改到平溪區平溪國中和十分派出所兩個位置繼續為居民服務。

中油流動站服務人員表示，為雙溪和平溪地區服務的流動加油站，是全台唯一的流動加油站，這台流動加油車是由中油的油罐車所改裝，只能供給九五無鉛汽油和柴油，如果民眾有九二或九八無鉛汽油的需求，還是得到貢寮或基隆地區才有。雖然每周只有一次，但已經大大解決在地民眾加油的不便，讓居民感到相當滿意。

中油在平溪和雙溪設置的加油站是全台唯一的流動加油站，流動加油車只能供給九五無鉛汽油和柴油，服務人員則是透過簡單的作業平台進行結帳工作。記者杜建重／攝影
中油在平溪和雙溪設置的加油站是全台唯一的流動加油站，流動加油車只能供給九五無鉛汽油和柴油，服務人員則是透過簡單的作業平台進行結帳工作。記者杜建重／攝影
平溪區和雙溪區沒有加油站，居民只能仰賴每星期一次的中油流動加油車解決油荒。每到加油日，許多機車騎士趕來加油，形成特殊景象。記者杜建重／攝影
平溪區和雙溪區沒有加油站，居民只能仰賴每星期一次的中油流動加油車解決油荒。每到加油日，許多機車騎士趕來加油，形成特殊景象。記者杜建重／攝影
中油流動加油車中午時段在雙溪橋下為民眾加油，幾乎每台機車都載著大油桶前來排隊加油。記者杜建重／攝影
中油流動加油車中午時段在雙溪橋下為民眾加油，幾乎每台機車都載著大油桶前來排隊加油。記者杜建重／攝影

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