新北家庭創客日 融入原民風與聯合國永續目標

新北市府教育局今天表示，家庭創客日活動以聯合國「2030永續發展目標」為主題，無論原住民軟彈獵槍、鄒族神鳥台灣藍鵲、原民風鈴，都展現尊重環境永續，保育陸域生態的精神。

市府教育局今天表示，新北25所創客學校，以聯合國「2030永續發展目標，SDGs」的精神，日前規劃家庭創客日活動，由親子在家一起動手做。

這些題材運用各校的創客特色，包括3D列印、木工手作、簡易機械、電子元件、資訊科技等，透過線上視訊共同激盪發想。

活動中，許多展現SDG15保育陸域生態的主題，教育局說，蘆洲區仁愛國小設計「軟彈獵槍」體驗課程，融入原住民尊重生態永續的理念；學生一面動手做，一面瞭解原民以輪獵方式管理獵場、布置陷阱時也不會趕盡殺絕，確保部落的獵物來源生生不息。

榮富國小學生黃璿方透過新聞稿表示，軟彈獵槍課程很酷，雖材料和步驟複雜煩瑣、鎖螺絲很費力，但跟著老師細心指導與實作DIY組成，搭配顏料彩繪原住民圖騰，做出屬於自己特色的獵槍，相當有成就感。

教育局說，北新國小「台灣藍鵲飛呀飛」的創客活動，也呼應保育陸域生態，並認識保育類動物及原住民鄒族的神鳥傳說。除了使用雷射切割材料作品，外觀設計雷射雕刻鄒族傳統紋飾，讓台灣藍鵲可以轉動振翅。

樹林區成福國小「那魯灣原住民風鈴」體驗，橫跨藝術及音樂領域，發揮想像力創作；風鈴的清脆聲代表思念，利用學校木塊及原住民綁繩，刻劃祈福文字，成為相當有原民特色的禮物。

教育局說，明志國中「圖騰四連線棋」運用原住民象徵性圖騰與符號，透過彩繪與棋子，認識並尊重原住民文化與美感。另外，「個人化環保背袋」利用熱轉印將自己設計的圖案，印在可重複使用的環保背袋，進而減少海洋垃圾，呼應SDG14保育海洋生態。