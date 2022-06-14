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Minecraft帶你嗨玩漁港 深澳漁港好吃又好玩

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市府推動「嗨漁港」計畫轉型，與微軟旗下沙盒遊戲Minecraft（譯名創世神）合作，在漁港設置公仔。圖／新北漁業處提供
新北市府推動「嗨漁港」計畫轉型，與微軟旗下沙盒遊戲Minecraft（譯名創世神）合作，在漁港設置公仔。圖／新北漁業處提供

新北市瑞芳區深澳漁港，以盛產小卷出名，加上附近有壯觀的象鼻岩、酋長岩及廣闊視野的海天步道，具有獨特的海洋風情與遊憩特色。新北市府推動「嗨漁港」計畫轉型，與微軟旗下沙盒遊戲Minecraft（譯名創世神）合作，設置公仔創造特色的漁港氛圍。

深澳漁港是新北瑞芳區重要的漁產基地，也是知名海釣盛地，盛產小卷、透抽、白帶魚、鯖魚等沿近海漁獲。市府推動漁港轉型「嗨漁港」計畫，舉辦多項漁港推廣活動，如夜釣小卷、Minecraft夏日親子遊、光雕水舞等，吸引年輕族群駐足。

其中與Minecraft合作，在海天步道及漁港周圍設置公仔，將遊戲風格結合漁港設施，創造別有特色的漁港氛圍，民眾在尋找Minecraft之餘，也可以到海天步道下的嵐海秘境咖啡廳，來杯美味的咖啡，停下來享受漁港優閒午後時光。

此外，在深澳漁港的另一側則象鼻岩、酋長岩，不管是看夕照映射在象鼻岩，或到酋長岩觀察游隼盤旋、遠眺九份，都能從深澳漁港望去，盡覽其貌；傍晚走進深奧漁港周圍的海產店，可品嚐到味美價廉的海鮮小吃，比如小卷米粉、鯊魚羹、炸白帶魚或三杯鰻魚等等，滋味令人回味無窮。

若民眾想自行前往，可搭乘台鐵至八斗子火車站，轉乘鐵道自行車或搭乘基隆客運 791、1051即可到達，也可以從台北車站搭乘國光客運 1811前往。

新北漁業處表示，嗨漁港計畫，賦予深澳漁港更全面的觀光條件，讓漁港不再只有傳統漁作功能，更具有獨特的海洋風情與遊憩特色，也能成為民眾朋友出遊觀光的熱門景點，歡迎民眾遊玩、吃海鮮。

深澳漁港附近的酋長岩可觀察游隼盤旋。圖／新北漁業處提供
深澳漁港附近的酋長岩可觀察游隼盤旋。圖／新北漁業處提供
新北市府推動「嗨漁港」計畫轉型，與微軟旗下沙盒遊戲Minecraft（譯名創世神）合作，在漁港設置公仔。圖／新北漁業處提供
新北市府推動「嗨漁港」計畫轉型，與微軟旗下沙盒遊戲Minecraft（譯名創世神）合作，在漁港設置公仔。圖／新北漁業處提供
深澳漁港夜景。圖／新北漁業處提供
深澳漁港夜景。圖／新北漁業處提供
深奧漁港周圍的海產店，可品嚐到味美價廉的海鮮小吃，比如小卷米粉、鯊魚羹、炸白帶魚或三杯鰻魚。圖／新北漁業處提供
深奧漁港周圍的海產店，可品嚐到味美價廉的海鮮小吃，比如小卷米粉、鯊魚羹、炸白帶魚或三杯鰻魚。圖／新北漁業處提供

象鼻岩 咖啡廳

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