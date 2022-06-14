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四叉貓爆新北市府封了PTT 資訊中心：正常網管作為

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市府的網路已經封了PTT，新北資訊中心說明，當有收到資安情報，不僅色情及賭博等網站，駭客架設或釣魚網站也都會封鎖。圖／新北資訊中心提供
新北市府的網路已經封了PTT，新北資訊中心說明，當有收到資安情報，不僅色情及賭博等網站，駭客架設或釣魚網站也都會封鎖。圖／新北資訊中心提供

網紅「四叉貓」爆料，因為新北公務員上班發文罵他一事，新北市府的網路已經封了PTT。新北研考會說明，這屬正常網管作為，市府針對公務網路本來就會定期檢討；新北資訊中心也說，尤其當有收到資安情報，不僅色情及賭博等網站，駭客架設或釣魚網站也都會封鎖。

網紅「四叉貓」日前指出，網友「henrydai」在推文偷說他壞話，一查發現是新北市三重地政事務所的員工；三重所對此已做處理。四叉貓昨晚又在臉書貼文表示，「悲報，新北市政府的網路封PTT惹」，引發網友討論。

研考會說明，這是正常網管作為，除基於資安考量封鎖PTT，也可避免珍貴頻寬資源被浪費，市府針對公務網路本來就會定期檢討，其實公民營單位都一樣，只要是非上班使用必要的網站，都會檢討或封鎖，這樣的作為絕對沒有針對性。

研考會資訊中心代理主任陳富添也說，每個月都會對各式各樣網站進行檢討，尤其其中當有收到資安情報時，不僅色情、賭博、遊戲網站，包括駭客架設網站或釣魚網站，都會逐一封鎖。

網紅四叉貓昨晚又在臉書貼文表示，「悲報，新北市政府的網路封PTT惹」，引發網友討論。圖／取自劉宇臉書
網紅四叉貓昨晚又在臉書貼文表示，「悲報，新北市政府的網路封PTT惹」，引發網友討論。圖／取自劉宇臉書

四叉貓 資安

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