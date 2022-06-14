疫情就業不卡關 新北三芝分館設職缺資訊區、免費諮詢

新北三芝地區長期並無專屬的就業服務據點，民眾僅能透過二周一次的就服台駐點服務，獲得就業訊息。因此新北市立圖書館三芝分館與淡水就業服務站、北分署青年職涯發展中心合作，設置就業轉介資訊區，提供更便利的求職管道，也為就業支援服務，包括就業諮詢、履歷健診、強化面試技巧等，讓民眾求職不卡關。

文化局長龔雅雯說，三芝分館與淡水就業服務站合作，設就業轉介資訊區，提供就業及轉介服務資訊，有就業需求的民眾只要填寫求職登記表，便可透過圖書館協助轉介就業服務員，獲得推介就業服務。圖書館同時也提供職涯發展、求職面試等相關書籍，以及職訓課程、給付津貼等各類周邊資訊。

新北市立圖書館長王錦華表示，為協助社會新鮮人做好求職準備，三芝分館6月17日推出「就業資訊一點通」以及「履歷面試一把罩」活動，免費提供就業諮詢、履歷健診、以及強化面試技巧等求職指南。

王錦華指出，永和分館6月19日則推出求職特訓班，教授大家履歷撰寫密技，以及職場趨勢分析，幫助求職者掌握職場先機；6月24日由新北履歷健診中心、中和就業服務站提供一對一履歷健檢。

另外，永和愛買、鬍鬚張、小蒙牛等知名企業亦於現場舉辦徵才媒合活動，圖書館更推出求職攻略閱讀包，推薦面試履歷相關工具書，讓大家在疫情的衝擊下，也能順利就業。