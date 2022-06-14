北市政風檢舉獎金只發了5千 議員：難怪市長說撤掉算了

台北市議會民政委員會上午審查政風室決算，發現109年檢舉貪瀆不法獎金剩餘69.5萬，但原預算是70萬元，等於只發了5千元獎金。議員王浩指出，難怪市長柯文哲日前總質詢時發飆說「政風撤掉算了」；政風處長林炤宏則解釋是遇案辦理，今年的獎金可能就不夠發。

議員李慶元日前在市政總質詢中指控，北市府殯葬處邱姓祕書常請假，疑似與造墓商打麻將，柯文哲在議場怒罵林炤宏「不然政風撤掉算了」，林在議場解釋時，柯文哲發怒說「我沒有叫你講話」。

上午審查政風室決算時，王浩發現舉貪瀆不法獎金剩餘69.5萬，一問之下，發現原預算是70萬，只用了5千元，王浩說，給70萬只用了5千元？難怪市長說政風裁撤算了。

林炤宏表示，檢舉獎金是遇案辦理，年度會有落差，像今年的預算可能就會不夠，因去年度有被檢察官緩起訴或是被法院判刑的案件，今年才能辦理檢舉獎金核發，今年已經核發了3案。

王浩表示，他不認同柯文哲發飆的態度，不認為一個單位爛掉是一個人的問題或是一個科室問題，民政局沒有派好用的官去殯葬處，之前土地徵收搞得烏煙瘴氣，換了處長，結果副處長、祕書相繼出事 ，還傳出是副處長和祕書互咬所致，「咬成這德性？政風在做什麼？蒼蠅不叮沒縫的蛋。」

王浩說，怎麼會有人跟蹤休假祕書到北投去，一定是有人知道窩裡反，主官管有問題，也要調整職務，這件事雖然不能只怪政風處，但派去各單位的人有沒有用？政風處檢舉獎金只發5千，真的要加油，也不要有做事，卻還老是被駡。

議員林國成也說，這件事上處長剛來不久，發生這事不是處長的責任，但建議當市長發脾氣時，解釋沒有用，因為市長在議事廳是對議員負責，有事回去市長室再解釋，且政風也不能說沒有責任，各單位的政風人員都要注意。