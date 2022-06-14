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Omicron變種株入侵打氣升 北市疫苗今預約1小時湧上萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市第16期疫苗預約今天上午9點開放預約，才開放1小時，已預約完成1萬452人。圖／本報資料照片
台北市第16期疫苗預約今天上午9點開放預約，才開放1小時，已預約完成1萬452人。圖／本報資料照片

台北市第16期疫苗預約今天上午9點開放預約，共提供5萬8990劑疫苗，才開放1小時，已預約完成1萬452人，包括莫德納8023人、BNT1872人、高端267人、兒童BNT(5至11歲)290人。副市長蔡炳坤說，這兩天又有Omicron變異株BA.4、BA.5來到邊境，勢將再有一波疫苗施打潮。

蔡炳坤表示，莫德納與BNT都屬mRNA疫苗，很難說哪一種好，民眾各有所選，有時候莫德納較被青睞，有時候民眾又期待BNT，只要能打好打滿，產生保護力，市府一定全力以赴、滿足民眾的需求，正因這兩天又有OmicronBA.4、BA.5來到邊境，勢將再有疫苗施打潮。

北市府提醒，本期預約至6月15日下午5點為止，接種日期為6月20日至6月26日，請民眾把握時間。

疫苗 BNT 莫德納

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