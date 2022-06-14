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雙子星拚年底動工 議員盼比照信義商圈 空橋接後站商圈

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北車站C1D1雙子星最快今年底動工。圖／北市捷運局提供
台北車站C1D1雙子星最快今年底動工。圖／北市捷運局提供

台北市長柯文哲任內重大建設「雙子星C1D1大樓」拚年底動工，北市議員陳炳甫表示，C1D1關係著未來大同區後站商圈發展，但目前並沒規畫連通道，建議不僅C1應規畫空橋連接，D1也可先預留空橋，比照信義計畫區、東區門戶的大樓。

捷運局長張澤雄表示，目前廠商還在評估中，廠商評估後會提報到市長室報告。

位於台北市國門的台北車站C1D1雙子星大樓，預期未來將可帶動周邊商機，由於相隔市民大道就是後站商圈，議員要求北市府，除在C1規畫空橋，D1也應先留設空橋空間，否則未來有空間可以銜接，將要花市庫蓋。

尤其過去信義計畫區也沒有這麼多大樓、人潮，過去也沒有人覺得需要空橋，但現在信義區有空橋連通，也可以帶動商機，市府要想的是50年後的台北，不是看現在的台北，未來才是最重要。

捷運局表示，目前廠商評估後，就會提報到市長室報告，市長柯文哲也有指示，怎麼樣讓雙子星大樓與北側商圈連接，不過目前都還在評估。

議員質疑，以目前台北車站周邊狀況，未來雙子星大樓蓋好後，因市民大道相隔，民眾要從雙子星大樓到後站商圈，必須先到台北地下街，才從各個出口到後站，加上各出口幾乎沒有電梯，連接相當不順。

捷運局表示，的確目前雙子星北側的鄭州路沒有足夠空間可以設置下地，議員則要求，動線銜接對大同區後站非常重要，空間是人想出來的，甚至現在先預留空間，未來要蓋，也可以為市府省下公務預算，捷運局允諾研議。

台北市長 捷運 台北車站

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