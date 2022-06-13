藝文淪紓困孤兒？議員轟北市厚此薄彼 紓困做半套

北市府日前公布9大紓困，議員王欣儀質疑，今年藝文業者業績比去年衰退69％，她曾在總質詢時，要求柯市長針對藝文場館的使用費，比照市有不動產減租50％，市府也承諾場地使用費也會納入紓困，但後來公告內容卻僅限文化局所轄藝文場館，而且只針對「取消」舉辦者可退費，對於沒有取消展演活動者，並無比照承租市有不動產減租50%。

王欣儀質疑，北市府6月8日公告的加碼紓困辦法，根本是懲罰舉辦的業者，另外，目前規畫中的「振興」方案，是從8月才開始，那6、7月的不就變成什麼都沒有的孤兒空窗期？

王欣儀說，以小巨蛋此一大型展演場地為例，從6月開始已陸續恢復演出，但是票房跟過去根本無法相比！若政府不支持、誰來幫忙藝文產業？

王欣儀進一步指出，今年狀況與過去二年不同，之前三級警戒等封閉政策，且疫情沒有如今嚴重，現在是全部開放，藝文展演活動依然可以賣票舉辦，國外表演團體取消異動不易，機票、餐宿等都是龐大的成本，所以完全不能用前二年的僵化思維來看待，更不該死腦筋的用紓困、振興二分法來硬切割。

王欣儀表示，現在是疫情的高峰期，6、7月正是最需要政府協助、拉一把的關鍵時刻，無論是舒困、振興，只要有益民眾及產業的政策、預算，議會一定都會支持，市府為善不要為德不卒、做半套。

北市副市長黃珊珊表示，過去均於振興階段鼓勵業者多加使用市府場地舉辦活動，但經市長柯文哲指示後，將對現正進行包括藝文活動在內的自營場館場地使用費納入此次紓困範圍內，現正研議中。