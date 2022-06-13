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北市府網軍疑雲懲處6人 到職最早93年最晚110年

中央社／ 台北13日電

台北市政府數名公務員上班在PTT發政治言論惹議，6人遭懲處，任職局處包含觀傳局、工務局、秘書處、交通局等，到職日最早為民國93年、最晚去年才到任。

台北市議會今天進行「PTT發文事件調查報告」專案報告，懲處6人，包含觀光傳播局宋姓員工、秘書處陳姓員工、台北市會展產業發展基金會林姓員工、工務局新建工程處黃姓員工、交通局林姓科長、公共運輸處政風室盧姓主任。

北市府相關局處指出，這些員工的到職日，觀傳局宋員為民國107年9月、秘書處陳員為108年12月、會展基金會林員為102年5月。

交通局林姓科長為93年到職、新工處黃員為105年3月，公運處盧姓主任為110年12月。

台北市長柯文哲103年11月當選台北市長，12月就任，107年連任。

北市府資訊局長呂新科在市議會表示，這次查調帳號共計12筆， 經查LovError、going70、going90確認為台北市會展產業發展基金會林姓員工所有；sinju1204為交通局公運處員工；troubleling為衛生局員工使用；a45806722為秘書處員工；SagaCandida、Peterloo、Adlib為觀傳局員工所有；Kuloda為交通局員工；另Tapqou和magelinus則無法追查。

在查處部分，會展基金會表示，經人評會調查，林員3個帳號都是到職前所註冊，且自102年到職後迄今年5月共發文794篇，其中上班時間發文205篇，對於媒體報導相關發文情形，他坦承是其所為且願承擔責任，決議記過2次、年度考績丙等且無年終獎金，並調整為外勤工作。

交通局也說，林姓科長在上班時使用PTT發文，考績會認為他違反公務員服務法，且於107年選舉期間在上班時間於PTT針對選舉議題回文，違反公務人員行政中立法規定，核予記過1次懲處。

另，盧姓主任因在上班時間從事與公務無關行為，予以申誡2次並調整職務；觀傳局宋姓員工和秘書處陳姓員工同樣因上述理由分別申誡2次；新工處黃姓員工申誡1次。

呂新科指出，這次報告僅針對中央及議會所提情資進行查察，過程會受限於日誌保存年限及查調所及的範圍限制影響，發文超過1年以上者則無法做反查。

台北市長 觀傳局 PTT

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