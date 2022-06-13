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新北37處社篩站陸續退場 6月15日結束中和積穗、板橋永安
國內疫情趨緩，加上快篩陽性確診上路，PCR篩檢需求大幅下降。新北原有37處篩檢站有部分陸續退場，包括汐止社區、三重小巨蛋、林口恩樺3處已於11日結束服務，中和積穗及板橋永安社篩站也將在15日退場。
新北市長侯友宜今日赴新北中和區怡和積穗社篩站視察，並表示怡和醫院並非急救責任醫院，卻投入防疫工作，去年疫情爆發時，立即響應號召，在中和區積穗活動中心開設社篩站，同年8月底結束階段性任務，累積服務近萬人次。
侯說，今年疫情嚴峻時期，再次於同地點開設社篩站，現已服務4千餘人次，新北的累計篩檢量至今已超過86萬人次，單日篩檢人數最高達1萬1514人次。
此外，因快篩陽性確診上路，PCR篩檢需求下降，社區篩檢站逐步轉型為PCR及快篩陽性確診判定，並調整篩檢站量能，讓醫療量能重心回歸急重症照護，包括板橋江翠社篩站調整服務時間為周一至周五上午8時30分至11時30分；汐止社區、三重小巨蛋、林口恩樺3處已於11日結束服務，中和積穗及板橋永安社篩站也將在15日退場。
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