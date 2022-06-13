快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止備妥一萬五千劑快篩劑 免費發中低收戶

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區低收及低收入戶共有二千八百多人，每人五劑，預計將發出近1萬五千劑。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區低收及低收入戶共有二千八百多人，每人五劑，預計將發出近1萬五千劑。 圖／觀天下有線電視提供

行政院為了減輕弱勢家庭負擔，免費發放低收及中低收戶快篩試劑，現在試劑已經到貨，汐止區公所利用週末及這星期一到五，開放符合資格的民眾領取，汐止區低收及低收入戶共有二千八百多人，每人五劑，預計將發出近1萬五千劑。

汐止區長陳健民表示，從6/11日開始，配合中央政策，新北市政府也規劃公所協助發放低收入戶及中低收入戶的快篩試劑，每人五劑，汐止符合資格的共有2869人，快篩試劑發放計1萬4345劑，除了6/11、6/12在社會課發放，如果沒時間領，也可以利用星期一到五，早上8:30到11:30，下午1:30到4:30，到公所社會課，一旁有設置專門發放櫃台。

這個星期一到五，一樣加開櫃台，提供領取服務，一大早就有不少民眾來，由列冊申請人，可以領取全家人的量，就有民眾說，因為，快篩試劑不便宜，一盒五支就要五百元，無法負擔，像是家中還有四個小孩，如果有需要必須買也要幾千元。

陳健民指出，請列冊人口攜帶身分證、印章還有通知書到公所領取，低收及中低收入戶每人5支快篩試劑，也請符合資格的民眾在6/30前領取。

快篩試劑 汐止 低收入戶

延伸閱讀

陳玉珍兩地發10萬份快篩 金門擠爆、台北有人清晨排

解居隔數爆增 汐止公所設快篩劑發放處

相關新聞

藝文淪紓困孤兒？議員轟北市厚此薄彼 紓困做半套

北市府日前公布9大紓困，議員王欣儀質疑，今年藝文業者業績比去年衰退69％，她曾在總質詢時，要求柯市長針對藝文場館的使用費...

守護慢飛天使 八里教養院獲贈防疫物資

疫情持續延燒，為了協助八里愛心教養院對抗病毒，凱擘大寬頻旗下的全聯有線電視特別捐贈N95口罩800個及隔離衣500件等防疫物資，用實際行動守護慢飛天使和工作人員的健康。

汐止備妥一萬五千劑快篩劑 免費發中低收戶

行政院為了減輕弱勢家庭負擔，免費發放低收及中低收戶快篩試劑，現在試劑已經到貨，汐止區公所利用週末及這星期一到五，開放符合資格的民眾領取，汐止區低收及低收入戶共有二千八百多人，每人五劑，預計將發出近1萬五千劑。

萬里白宮沙灘再現鋼筋外露 議員要求清除

萬里的海岸線相當美麗，吸引遊客前來從事海上活動，不過在白宮行館的後方沙灘，退潮時，又有民眾發現有鋼筋外露，擔心退潮來親水的遊客受傷，因此新北市議員白珮茹希望能夠將鋼筋移除，確保遊客安全。

新北37處社篩站陸續退場 6月15日結束中和積穗、板橋永安

國內疫情趨緩，加上快篩陽性確診上路，PCR篩檢需求大幅下降。新北原有37處篩檢站有部分陸續退場，包括汐止社區、三重小巨蛋...

立委請願設泰板輕軌 新北：持續推動、評估

立法委員蘇巧慧、吳秉叡、張宏陸今日共同至交通部請願，希望中央可以給予行政支援，讓新北市府將泰板輕軌、西盛輕軌納入捷運交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。