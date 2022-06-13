汐止備妥一萬五千劑快篩劑 免費發中低收戶

行政院為了減輕弱勢家庭負擔，免費發放低收及中低收戶快篩試劑，現在試劑已經到貨，汐止區公所利用週末及這星期一到五，開放符合資格的民眾領取，汐止區低收及低收入戶共有二千八百多人，每人五劑，預計將發出近1萬五千劑。

汐止區長陳健民表示，從6/11日開始，配合中央政策，新北市政府也規劃公所協助發放低收入戶及中低收入戶的快篩試劑，每人五劑，汐止符合資格的共有2869人，快篩試劑發放計1萬4345劑，除了6/11、6/12在社會課發放，如果沒時間領，也可以利用星期一到五，早上8:30到11:30，下午1:30到4:30，到公所社會課，一旁有設置專門發放櫃台。

這個星期一到五，一樣加開櫃台，提供領取服務，一大早就有不少民眾來，由列冊申請人，可以領取全家人的量，就有民眾說，因為，快篩試劑不便宜，一盒五支就要五百元，無法負擔，像是家中還有四個小孩，如果有需要必須買也要幾千元。

陳健民指出，請列冊人口攜帶身分證、印章還有通知書到公所領取，低收及中低收入戶每人5支快篩試劑，也請符合資格的民眾在6/30前領取。