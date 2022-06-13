守護慢飛天使 八里教養院獲贈防疫物資

疫情持續延燒，為了協助八里愛心教養院對抗病毒，凱擘大寬頻旗下的全聯有線電視特別捐贈N95口罩800個及隔離衣500件等防疫物資，用實際行動守護慢飛天使和工作人員的健康。

全聯有線電視總經理龔邦泰表示，凱擘大寬頻旗下全聯有線電視，深耕新北市三重、蘆洲及八里地區，長期與八里愛心教養院合作，除提供院內免費收視的服務外，每年也會贊助慢飛天使們的畢業禮物。

此次聽聞愛心教養院亦受疫情影響，院生感染確診已達三成比例，由於確診院生須有個別的照護整理空間，以及康復後的自主健康管理，需要進行的相關照護是全日型24小時照顧不能中斷，因此對於防疫物資的需求量高。

為了體恤教養院防疫工作的辛勞，並落實企業社會責任，全聯有線電視特提撥經費10萬元採購防疫物資及捐贈，本次採購用品為教養院最需要的醫療N95口罩800個，以及500件隔離衣帽。

八里愛心教養院院長謝鑫敏指出，教養院的院生本來身體就比較弱，受到疫情一波波的侵襲，只能加強各項防護工作，謝謝全聯有線電視公司，每每在我們最需要的時候伸出援手，與我們一起守護院生。

全聯有線電視總經理龔邦泰期望藉由這次捐贈，能發揮拋磚引玉的效果，帶動更多企業及民間團體投入關懷行列，一起為防疫盡心力，共度疫情難關。