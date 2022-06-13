萬里白宮沙灘再現鋼筋外露 議員要求清除

萬里的海岸線相當美麗，吸引遊客前來從事海上活動，不過在白宮行館的後方沙灘，退潮時，又有民眾發現有鋼筋外露，擔心退潮來親水的遊客受傷，因此新北市議員白珮茹希望能夠將鋼筋移除，確保遊客安全。

陳情人說，早在五年前就在這片沙灘上被鋼筋割傷過，因此也特別留意沙灘上是否還有鋼筋可能傷人，加上自己很喜愛海上活動，希望來這邊戲水都是安全的，不要讓任何人身處風險之中。

市議員白珮茹表示，在潮水不夠退潮的情況下，鋼筋群在水下若隱若現，不過站在高處看海面，就可以清楚看見鋼筋處的海水顏色明顯不同，一整條鋼筋陰影顯示所在位置，其實就算漲潮，也是在民眾輕易可能碰到的位置，研判是海岸法施行之後，海岸線、沙灘上的圍籬與設施清除不夠乾淨，導致鋼筋被留下，因此在會勘中也要求國產署盡快移除。

陳情人所提供的照片，沙灘上的鋼筋外露，經過長期的漲潮與退潮，已經纏上了不少的廢棄漁網，在市議員白珮茹會勘後，也要求地主國產署將鋼筋移除，避免接下來親水旺季到來，造成遊客的戲水風險。