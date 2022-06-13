立委請願設泰板輕軌 新北：持續推動、評估

立法委員蘇巧慧、吳秉叡、張宏陸今日共同至交通部請願，希望中央可以給予行政支援，讓新北市府將泰板輕軌、西盛輕軌納入捷運交通路網，提出正式路線。新北市捷運局長李政安表示，新北市整體路網審查報告正在推動，審查通過後便會提出泰板輕軌正式路線，另外，西盛輕軌行經路線狹小，初判難以營運，但會納入可行性評估。

蘇巧慧、張宏陸、吳秉叡及新北市議員擬參選人翁震州希望在避免拆遷、路線服務人口多、經費可負擔等前提下，研討可行性高的方案來規畫這2條輕軌，並由中央給予經費及行政支援。

李政安指出，新北市日前已提出新北捷運整體路網給交通部，不過中央還有些意見，目前退回來市府，捷運局正在修正，未來完成後將再送交通部重新審查。

李政安表示，泰板輕軌目前症在做期中報告，未來當新北市捷運整體路網通過中央審查後，市府就可以執行泰板輕軌的期末報告，完成並規畫所有可行性研究後，該案才能送至中央審查。

李政安說，西盛輕軌的位置初步判斷該處路段狹小，周邊都是交通要道，要做這條輕軌比較困難，所以他們也有在泰板輕軌沿著新泰塭仔圳設置一個F23站，讓西盛居民可以就近搭乘，若委員都希望能夠設置這條輕軌，市府也會將此案納入可行性評估。