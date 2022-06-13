萬大線首發旗艦級開發案招商 本周三辦理說明會
台北捷運萬大線一期目前施工進度已達61%。台北捷運工程局本周三將召開萬大線金城機廠暨莒光站/加蚋站2處基地的招商說明會，估計民間投資興建金額合計超過200億元，總銷售金額超過400億，土地開發量體龐大，具規模效益誘因，將成為投資人插旗萬大線土地開發標的。
捷運局表示，金城機廠暨莒光站位於新北市土城區金城路二段以北、莒光路以南，基地面積廣達3.5萬坪，預估開發量體超過9.4萬坪，預計開發為以捷運機廠暨車站為中心的大型住宅社區、辦公大樓、商場及人工平台的巨型造鎮。
加蚋站位萬華區萬大路，緊鄰光仁國小，屬於青年公園生活圈，基地面積128坪，預計開發地上7層都會精緻宅，南萬華生活機能完備，房價相對其他行政區便宜，將吸引台北首購族、新生家庭及換屋族的青睞。
本次規畫以2案合併招標方式甄選投資人，將於6月30日前正式公告招商；若甄選作業順利，預計於112年下半年與最優申請人完成簽約。未來也將配合萬大線工程進度，陸續公告沿線4處土地開發案，包括中正紀念堂、廈安、中和及連城錦和站。
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