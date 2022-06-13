西門町120公尺內7店面招租 柯文哲預告1個月後推振興案

今年本土確診人數居高不下，商圈人潮比去年三級警戒時還慘，議員憂不盡早啟動振興計畫，人潮恐「回不去了」。議員王鴻薇指出，從台北市商圈捷運站進、入站人口數來看，今年1到5月都比去年同期減少至少3成，就連西門町商圈短短120公尺的巷道，竟有7間店面閒置招租。台北市長柯文哲表示，振興案預計1個月後上線。

柯文哲今赴北市議會備詢，王鴻薇指出，從台北市商圈捷運站進、入站人口數來看，今年1到5月都比去年同期減少至少3成，各商圈的捷運站，包含東區商圈、西門商圈、士林、信義商圈，人流也都是減少3成以上。

王鴻薇表示，西門紅樓今年的人流量，從疫情還沒發生的1、2月跟去年比起來就接近腰斬，到4、5月狀況也仍不理想，總櫃位25櫃，現在只有12櫃進駐，連一半都不到；民眾看到空空蕩蕩，就不想逛，民眾不想逛，櫃位又會變得更少。

王鴻薇表示，實際走訪西門町最熱鬧的行人徒步區，短短一條120公尺的巷道，就有7間店面閒置招租中，近日更有50多年歷史的知名餃子店撐不下去，公告歇業，西門町現在宛如空城。

王鴻薇表示，過去幾年她一直在關心各個商圈沒落的問題，尤其外界關注已久的士林商圈，本來靠著燈節、白晝之夜，人潮一度回升，如今又降下去；因此，市府要有完整的紓困振興計畫，甚至個別商圈也要有不同的主題、轉型輔導，憂現在再不救，這些商圈真的永遠回不去了。

王鴻薇表示，另外，從最新的大量解僱及無薪假統計來看，今年光是5月份就有410家、影響3262人，而去年三級警戒同期則是163家、影響1493人。整體而言，今年1到5月已經達到近1925家、影響近1.6萬人次，均為去年1到5月的3倍以上。

柯文哲表示，大環境還限制住，疫情還在燒，不過再撐3個月疫情過去了，再來想辦法，現在做這些都不是好方法、推出也沒有用。

柯文哲表示，振興和轉型已經在規畫，不管怎樣都會執行，疫情已經到最後階段，振興方案都正在準備，由於去年曾辦過振興案，會把去年案子全部檢討，看是舊的繼續或再增加，預計1個月後上線。