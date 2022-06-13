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北市大橋國小校園施工無配套？ 里長陳情學童受噪音粉塵苦

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
大同區里長沈春華質疑，學校的圍牆更新工程占用人行道，校方也沒有事先與里長溝通，導致沒有配套，讓附近關懷據點的視障朋友通行有困難。圖／大同區里長沈春華提供
大同區里長沈春華質疑，學校的圍牆更新工程占用人行道，校方也沒有事先與里長溝通，導致沒有配套，讓附近關懷據點的視障朋友通行有困難。圖／大同區里長沈春華提供

疫情趨緩，台北市6月初恢復實體上課，但大橋國小學生恢復上課後傻眼，學校竟變工地，不僅一樓施工圍籬未固定、沒加帆布、煙塵滿天，讓幼兒園孩子、學童上課飽受施工噪音、粉塵飛揚之苦。

大同區里長沈春華質疑，學校進行高噪音工程，過去都是寒暑假才動工，學校根本沒提早與家長溝通，甚至接下來的圍籬更新工程將占用人行道，校方也沒有事先與里長溝通，導致沒有配套，讓附近關懷據點的視障朋友通行有困難。

甚至學校今天與里長、家長會等召開協調會，對於施工影響學生上課、也影響視障朋友通行，沈春華說，校方表示圍牆已切割開來，一定要動工，否則會有安全疑慮，但學校施工完全沒提替代方案，尤其圍牆工程後方就是幼兒園，儘管工程不會有直接危險，但恐讓幼兒園孩子嚇到，質疑校方無事先說明溝通，甚至無防護配套。

里長說，由於施工工期需要120天，之所以暑假前就施工，學校回應是因缺工、要及早搶工，但因先前學校校內辦公室施工時，工程單位連帆布都沒有加，就有小朋友說「嘴巴張開都有灰塵了....」，施工無配套、無溝通，讓家長們不能接受。

台北市教育局副局長陳素慧表示，對於校內施工影響幼兒園教學，學校已請老師將窗戶關閉開啟冷氣，惟基於防疫，仍留有另一側窗戶部分開啟。由於過去的確學校工程多盡量在寒暑假，但也曾遇到有些工程，寒暑假不夠長，必須提早或開學後繼續施工，配套會要求做好動線區隔。

至於圍牆更新工程，陳素慧說，施工圍籬架設後，人行道仍有通行空間，倘若違停機車撤離，將可提供更多通行寬度。至於目前圍牆工程部分，因考量已從底部切割，為避免倒塌，必須持續進行移除工作，預計6月15日完成牆體拆除。

對於校內有行政辦公室整修，陳素慧說，因屬於內部作業，不影響學生通行安全，但已經請學校督促廠商，不得於上課期間進行拆除作業，避免影響教學進行。

北市教育局表示，目前圍牆工程，因考量已從底部切割，為避免倒塌，必須持續進行移除工作，預計6月15日完成牆體拆除。圖／北市教育局提供
北市教育局表示，目前圍牆工程，因考量已從底部切割，為避免倒塌，必須持續進行移除工作，預計6月15日完成牆體拆除。圖／北市教育局提供

人行道 噪音 小學

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