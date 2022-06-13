北市府科長、LovError「公開處刑」現場 慘忍朗讀：呵呵

台北市政府6名公務員上班在PTT發政治言論遭懲處，今（13）日也至北市議會財建委員會報告，過程中，北市議員苗博雅要求運輸資訊科長林育生朗讀自己的推文內容，一字不漏連「呵呵」都有，讓線上圍觀的網友們喊「公開處刑，太殘忍了」。

一名PTT網友觀看「PTT發文事件調查報告」專案報告直播後指出，苗博雅詢答時，批評北市會展基金會林姓員工「LovError」帳號的政治攻擊造謠言論沒出現在報告中；也問交通局有沒有仔細調查運輸資訊科長林育生的違規行為，她質疑「還是只有看他的自白書」，並丟出科長上PTT的紀錄，要求本人親自朗讀出推文內容，連「呵呵」都有，真是太殘暴了。

其他網友湊熱鬧看現場畫面，譏笑「連『幹』字都唸出來，超爆笑」、「35分是LovError，感覺在講話在發抖」、「37分半超好笑，答話搖頭眼鏡都噴了」、「1:10開始有夠精彩」。

大家紛紛表示「笑翻XD，網路發言超兇，結果現實小綿羊」、「蚵（柯）粉的言論搬到現實就是這麼羞恥，呵呵」、「其中一位口罩戴到都像面罩了，哈哈哈」、「公開處刑，太殘忍了」、「科長發文的氣勢，跟現實落差太大」；但也有人說「苗博雅太狠」、「不太爽，我覺得很尷尬」。