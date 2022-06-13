北市府網軍爭議延燒 公務員稱email範本誤發到PTT：資深鄉民也會失誤

台北市政府網軍爭議延燒，民進黨北市議員陳怡君、王閔生及網紅「四叉貓」抓到多筆爭議帳號，曾在上班時天透過北市府IP在PTT發言，其中北市觀傳局宋姓科員發表「網路行銷成果KPI」等相關言論，該科員稱是教網友寫Email才誤發，並說「資深鄉民也會操作失誤」。

北市議會財建委員會今針對PTT發文事件進行調查專案報告，並公布6局處單位調查說明與懲處內容，包含台北市會展產業發展基金會林姓員工記過2次、年度考績丙等、無年終獎金；交通局林姓科長記過1次；公運處政風室盧姓主任申誡2次、調整職務；觀傳局宋姓科員申誡2次；秘書處陳姓聘用研究員申誡2次；新工處黃姓工程司申誡1次。

北市議員黃郁芬質疑涉及當事人發表文章數量及各局處懲處依據不一，各局處依序回應，交通處政風室盧姓主任曾在上班時間發文3次、17篇推文；觀傳局宋姓科員包含發文留言推文及噓文總計91則；秘書處陳姓聘用研究員2年有112則推文、無發文；新公務近5年轉貼7則文章、無發文。

議員苗博雅指出，交通局林姓科長近半年天天掛在PTT上，5年來於上班時間總計發表345篇文章、5萬多則推文、逾千則推噓文，當中不乏有替台北市長柯文哲拉票言論，疑似違反公務員行政中立。

觀傳局宋姓科員曾發表「Dear all：請各部門於108年12月15日前提供網路行銷執行成果，以利彙整陳報總經理~各執行成果須包含KPI達成率，各位同仁記得吃午餐，處理完早點下班過個好週末」等言論，議員林穎孟詢問，當中的「總經理」是指誰？

宋姓科員表示，沒有所謂的總經理，該篇文章為Email範本，沒有任何意義，只是在教網友寫Email時誤發到PTT上。林穎孟質疑，宋姓科員上站次數7000多次，身為資深鄉民應不會作出低級錯誤。柯員回應說，「資深鄉民有時候也會操作失誤」，林穎孟認為辯稱理由疑點重重，人事處及政風處應謹慎看待。