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新北開140小時身障運動課程 東京帕運選手免費指導
新北體育處今年開出共140小時的身障體驗課程，由國家級教練團及亞運國手共同授課，還找來東京帕運的選手授課。另外，也在汐止、淡水、樹林及新莊等4座國民運動中心，開出多元常態性週期課程。體育處表示，為讓身障者從體驗產生，進一步養成規律運動習慣，所有體驗課程皆免費，將陸續開設到9月底。
體育處在今年辦理身心障礙巡迴運動指導，開出共計140小時體驗課程，有40小時的亞帕運項目體驗課，另外100小時的常態性週期課程。其中亞帕運項目體驗課程，將在新莊、林口、三重國民運動中心、土城奧斯陸保齡球館及板樹體育館舉辦，課程都會從入門開始介紹，並搭配進階練習場次，讓不同程度的身障朋友找到適合自己的運動課程。
舉例來說，6月18日在土城保齡球館的亞帕運保齡球體驗課程，將由國家教練團及亞運國手共同授課，9月份則在板樹體育館的視障柔道課程，邀請台灣參加東京帕運的選手李凱琳授課，盼能為參加者帶來耳目一新的運動體驗。
另外，在汐止、淡水、樹林及新莊等4座國民運動中心，開出多元的常態性週期課程，像是坐地排球、軟式飛盤及體適能等強度較低活動，由專業教練循序漸進帶領，讓身心障礙朋友從體驗中產生運動興趣，並進一步養成規律運動的習慣，課程一直會持續到9月底，歡迎身心障礙朋友踴躍報名。
此外，也安排了每月一次的多元體驗活動，結合大型體育量販門市，參與活動朋友可就近選擇適合自己的運動器材，養成規律運動習慣。比如三重迪卡儂就有吸盤射箭、教育球、芬蘭撞柱、足球、軟式飛盤及法式滾球等趣味課程。
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