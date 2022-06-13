快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北開140小時身障運動課程 東京帕運選手免費指導

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
吸盤射箭體驗。圖／新北體育處提供
吸盤射箭體驗。圖／新北體育處提供

新北體育處今年開出共140小時的身障體驗課程，由國家級教練團及亞運國手共同授課，還找來東京帕運的選手授課。另外，也在汐止淡水、樹林及新莊等4座國民運動中心，開出多元常態性週期課程。體育處表示，為讓身障者從體驗產生，進一步養成規律運動習慣，所有體驗課程皆免費，將陸續開設到9月底。

體育處在今年辦理身心障礙巡迴運動指導，開出共計140小時體驗課程，有40小時的亞帕運項目體驗課，另外100小時的常態性週期課程。其中亞帕運項目體驗課程，將在新莊、林口、三重國民運動中心、土城奧斯陸保齡球館及板樹體育館舉辦，課程都會從入門開始介紹，並搭配進階練習場次，讓不同程度的身障朋友找到適合自己的運動課程。

舉例來說，6月18日在土城保齡球館的亞帕運保齡球體驗課程，將由國家教練團及亞運國手共同授課，9月份則在板樹體育館的視障柔道課程，邀請台灣參加東京帕運的選手李凱琳授課，盼能為參加者帶來耳目一新的運動體驗。

另外，在汐止、淡水、樹林及新莊等4座國民運動中心，開出多元的常態性週期課程，像是坐地排球、軟式飛盤及體適能等強度較低活動，由專業教練循序漸進帶領，讓身心障礙朋友從體驗中產生運動興趣，並進一步養成規律運動的習慣，課程一直會持續到9月底，歡迎身心障礙朋友踴躍報名。

此外，也安排了每月一次的多元體驗活動，結合大型體育量販門市，參與活動朋友可就近選擇適合自己的運動器材，養成規律運動習慣。比如三重迪卡儂就有吸盤射箭、教育球、芬蘭撞柱、足球、軟式飛盤及法式滾球等趣味課程。

軟式飛盤體驗。圖／新北體育處提供
軟式飛盤體驗。圖／新北體育處提供
坐地排球體驗課程。圖／新北體育處提供
坐地排球體驗課程。圖／新北體育處提供

體育 身障者 淡水 汐止

相關新聞

藝文淪紓困孤兒？議員轟北市厚此薄彼 紓困做半套

北市府日前公布9大紓困，議員王欣儀質疑，今年藝文業者業績比去年衰退69％，她曾在總質詢時，要求柯市長針對藝文場館的使用費...

守護慢飛天使 八里教養院獲贈防疫物資

疫情持續延燒，為了協助八里愛心教養院對抗病毒，凱擘大寬頻旗下的全聯有線電視特別捐贈N95口罩800個及隔離衣500件等防疫物資，用實際行動守護慢飛天使和工作人員的健康。

汐止備妥一萬五千劑快篩劑 免費發中低收戶

行政院為了減輕弱勢家庭負擔，免費發放低收及中低收戶快篩試劑，現在試劑已經到貨，汐止區公所利用週末及這星期一到五，開放符合資格的民眾領取，汐止區低收及低收入戶共有二千八百多人，每人五劑，預計將發出近1萬五千劑。

萬里白宮沙灘再現鋼筋外露 議員要求清除

萬里的海岸線相當美麗，吸引遊客前來從事海上活動，不過在白宮行館的後方沙灘，退潮時，又有民眾發現有鋼筋外露，擔心退潮來親水的遊客受傷，因此新北市議員白珮茹希望能夠將鋼筋移除，確保遊客安全。

新北37處社篩站陸續退場 6月15日結束中和積穗、板橋永安

國內疫情趨緩，加上快篩陽性確診上路，PCR篩檢需求大幅下降。新北原有37處篩檢站有部分陸續退場，包括汐止社區、三重小巨蛋...

立委請願設泰板輕軌 新北：持續推動、評估

立法委員蘇巧慧、吳秉叡、張宏陸今日共同至交通部請願，希望中央可以給予行政支援，讓新北市府將泰板輕軌、西盛輕軌納入捷運交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。