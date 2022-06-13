網軍爭議！議員批北市府「人前手牽手、背後下毒手」

台北市政府網軍爭議持續延燒，不少公務人員被揪出在上班時間，透過市府IP於PTT發表爭議言論，相關人員均遭到懲處，今天也至北市議會財建委員會報告，但北市議員苗博雅批，北市府連異常頻繁使用PTT情況都無法調查，放任公務員匿名上網帶風向，讓市民作何感想。財政委員會最終作出3點裁示，並要求北市府重啟調查、處分、訪談紀錄，並於7月5日前提供調查報告。

財建委員會針對PTT發文事件進行調查專案報告，公布6局處調查說明及懲處內容，包含台北市會展產業發展基金會、交通局、公運處、觀傳局、秘書處、新工處等。交通局林姓科長記過1次；公運處政風處盧姓主任申誡2次、職務調整；觀傳局宋姓科員記申誡2次；秘書處陳姓職員申誡2次；新工處黃姓職員記申誡1次。

北市會展基金會林姓員工（帳號LovError、going70、going90）發文指稱，自己3名小孩發燒到40度確診、老婆住院，並提供衛福部「嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書及提審權利告知」及國立台灣大學醫學院附設醫院診斷證書，但針對公司沒付薪水一事，林員坦承非事實，因此被記過2次、考績丙等、無年終考績。

但北市議員林穎孟質疑，林員發文內容令人困惑，包含1月說有女友，但實際有老婆，難道同時有老婆又有女友？另外又說公司沒發薪水，為何要說謊？林員表示，文中女友就是老婆，自己有4個小孩，實際是3小孩及老婆確診；至於公司沒發薪水部分，林員坦言，是怕在網路被同事認出才這樣說，但強調「不是造謠」。

議員苗博雅表示，公務人員有上網、言論自由，但言論自由不是違反行政倫理的遮羞布，市府卻在事件爆發後以言論自由來掩蓋，這種高高舉起、輕輕放下的行為，對市民、其他奉公守法的公務人員是不好的示範，今天牽涉到的不僅是上班摸魚，而是公務員上班時間匿名發表政治言論。

苗博雅批，交通局科長多次上網匿名發表與交通局業務相關文章，政府機關權力很大，若要說明政策、澄清，有太多公開工具可以使用，卻讓一個中高階官員為了救自己業務匿名上網帶風向，這件事情爆出來，未來到交通局開會的民間團體恐質疑市府「人前手牽手、背後下毒手」。

苗表示，今天各局處的懲處就是縱容，其他單位的調查也只是外界說到哪才查到哪，甚至多位議員希望能透過IP比對，來調查北市府異常上網行為的要求，市府也推三阻四，北市府還要不要維持公正客觀無偏私的形象。

財建委員會最後做出3點裁示，第一點要求資訊局、政風處、人事處，針對北市府公務電腦登入PTT或Dcard網路論壇數據，依照數據流量分單位提供；北市府及所屬機關學校人員近4年於上班時間違反公務員行政中立法、公務員服務法，從事與公務無關的網路發言及其動機有無涉及不法利益；各局處針對資通使用注意事項第10點第5項涉及刑事違法事項重啟調查，依法處理，上述內容需於7月5日前提供調查報告。

第二點，要求交通局針對林姓科長在PTT發文事件重啟調查，若有必要需重新處分，並在2周內提供調查報告；第三點，要求各局處在17日前提供考績會、人評會針對發文當事人的詳實訪談紀錄。