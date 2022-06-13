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貓舍業者輕生遺孀控施壓 動保處：私用禁藥依法處理

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
業者家屬今由議員林金結陪同出面，質疑是戴施壓動保處，讓業者飽受批評並以死明志。記者劉懿萱／攝影
業者家屬今由議員林金結陪同出面，質疑是戴施壓動保處，讓業者飽受批評並以死明志。記者劉懿萱／攝影

新北土城某貓舍的梁姓業者曾為感染腹膜炎的貓施打禁藥，引發糾紛。民眾接連向動保處、民進黨議員戴瑋姍檢舉及陳情。業者日前輕生，家屬今由國民黨議員林金結陪同開記者會，質疑戴施壓動保處，讓業者飽受批評並不堪壓力以死明志。

戴瑋姍說，她共接獲14名飼主陳情，皆在梁的貓舍買貓，陸續發病死亡，僅要求動保處站依法處理。動保處則表示，梁死亡令人遺憾，但他用的藥連獸醫師都未獲許可使用，違反獸醫師法才處10萬元罰鍰，持有禁藥屬公訴罪，移送地檢署偵辦。

貓傳染性腹膜炎是造成幼貓死亡傳染病之一，但治療藥物的動物用瑞德西韋GS-441524，目前仍為禁藥。因土城某貓舍的梁姓業者曾為民眾的加菲貓施打瑞德西韋，引發糾紛，同時也有其他民眾並向戴瑋姍、動保處陳情及檢舉，家屬今日淚控因不斷有國稅局、動保處來稽查，質疑是戴施壓動保處，導致業者心裡壓力，飽受批評並以死明志。

新北動保處長楊淑方今表示，對業者的過世感到非常難過跟遺憾，但在台灣瑞德西韋針劑沒有許可，連獸醫師都不能使用，該案透過電商購買，為貓施打並收取工本費，違反獸醫師資格，處以最低罰款10萬。另外因業者販售動物用禁藥及輸入，違反動物用藥品管理法，屬於公訴罪，因此移送新北地方檢察署偵辦。

楊強調，發生這樣的憾事都很難過，但民眾若不服行政裁罰處分可以提出行政救濟。動保處也說明將對所有寵物業者進行法規宣導，避免誤觸法規。

戴瑋姍則表示，對於梁姓業者逝世同感不捨，之前的問政並非針對個人，只期盼從制度上獲得改善，並保護更多生命，也僅要求動保處站在公正的立場進行審理，動保處調查後找到事證並依法辦理。

戴表示，接獲共14位飼主陳情，皆在梁先生的貓舍購買貓咪，陸續發病死亡，因此向市府建議，重新修訂「新北寵物定型化契約」，將犬貓分開，針對不同疾病樣態給予不同的擔保天數，讓飼主得以受到保障，同時讓繁殖業者負起照顧種犬種貓之責任，進一步推升動物福利。

新北動保處長楊淑方今表示，在台灣並沒有許可瑞德西韋針劑，連獸醫師都不能使用。記者劉懿萱／攝影
新北動保處長楊淑方今表示，在台灣並沒有許可瑞德西韋針劑，連獸醫師都不能使用。記者劉懿萱／攝影
貓舍業者日前輕生，家屬今由議員林金結陪同出面，質疑是戴施壓動保處，讓業者飽受批評並以死明志。記者劉懿萱／攝影
貓舍業者日前輕生，家屬今由議員林金結陪同出面，質疑是戴施壓動保處，讓業者飽受批評並以死明志。記者劉懿萱／攝影

獸醫師 新北 戴瑋姍

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