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影／邀企業參與台灣燈會 柯文哲：沒賺到錢都是屁話

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
台北市長柯文哲（中）今天出席「2023台灣燈會在台北」企業參與起跑記者會。記者胡經周／攝影
台北市長柯文哲（中）今天出席「2023台灣燈會在台北」企業參與起跑記者會。記者胡經周／攝影

2023年台灣燈會在睽違23年後重回北市舉辦。台北市長柯文哲今出席「2023台灣燈會在台北」企業參與起跑記者會時表示，這除了是23年後回到台北的台灣燈會，也是邊境解封後台灣的第一個大型活動，除了要國際化、在地化、更要產業化，講得比較粗俗就是「沒有賺到錢都是屁話」，柯也呼籲企業共襄盛舉參與，將企業品牌押下去，「趁機賺一筆」，這是很重要的機會。

柯文哲提到，台北市明年舉辦台灣燈會，當初交通部前部長林佳龍來找台北市合作，「大家都不喜歡接這個時間，因為工作都我做，下屆市長來不勞而獲」，當初要找時，沒有人要選這個工作，當初林佳龍問他，柯說他沒有問題，所有籌備工作由他這一任做，下一任市長來剪綵而已，當初時間選定後，再來就是地點，北市府的邏輯是希望舉辦台灣燈會，能將東區及信義商圈商機拉上來。

台北市長柯文哲（右）今天出席「2023台灣燈會在台北」企業參與起跑記者會。記者胡經周／攝影
台北市長柯文哲（右）今天出席「2023台灣燈會在台北」企業參與起跑記者會。記者胡經周／攝影
台北市長柯文哲（右一）今天出席「2023台灣燈會在台北」企業參與起跑記者會，在其他來賓致詞時，柯文哲一度坐在位子上閉眼休息。記者胡經周／攝影
台北市長柯文哲（右一）今天出席「2023台灣燈會在台北」企業參與起跑記者會，在其他來賓致詞時，柯文哲一度坐在位子上閉眼休息。記者胡經周／攝影

台灣燈會 台北市長

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