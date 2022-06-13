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開放打第2劑！北市擬設4接種站 估1.5萬兒童可施打

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央宣布兒童疫苗接種間隔縮短至4周，北市擬設立4處中型接種站方便家長帶兒童前往施打。聯合報系資料照
中央宣布兒童疫苗接種間隔縮短至4周，北市擬設立4處中型接種站方便家長帶兒童前往施打。聯合報系資料照

中央流行疫情指揮中心宣布，5至11歲兒童疫苗接種間隔縮短為4周，最快6月下旬施打，但國高中生距離期末僅剩2周，是否能趕在學期結束前在校園接種第二劑，台北市副市長蔡炳坤表示，目前規畫2階段接種，第一階段在4處國小施打，第二階段將安排國小校園接種，最終施打辦法及期程還在規畫、調整中。

蔡炳坤說，目前北市兒童第一劑疫苗接種率約6成，而符合兒童第二劑接種資格者約1.5萬人，將透過學校系統調查家長意願，開放疫苗預約平台及各大醫院特別門診掛號接種。

蔡炳坤說明，北市第16期疫苗預約平台將於明、後2天（6月14日、15日）開放預約，接種日期為6月20日至6月26日，提供高端、莫德納、BNT及兒童BNT，總共有39853劑。中央宣布兒童新冠疫苗接種間隔縮短至4至8周，以同廠牌疫苗完成2劑，目前規畫2階段進行接種。

第一階段於6月18日及6月25日於4處國小（東南西北各1處），提供5至11歲接種BNT第一劑、6至11莫德納第一、二劑。

第二階段於6月27日至7月1日安排國小校園接種BNT第二劑、莫德納第二劑疫苗；另北市疫苗預約平台（以診所為主）及各大醫院特別門診，也會持續提供兒童疫苗接種服務。

莫德納疫苗 蔡炳坤 北市

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