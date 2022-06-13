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疫情嚴峻 新北市工業會捐100萬元給市府

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市工業會今日捐贈100萬元給新北市府作為防疫基金，一同抗疫。圖／新北市社會局提供
新北市工業會今日捐贈100萬元給新北市府作為防疫基金，一同抗疫。圖／新北市社會局提供

新北市工業會今日捐贈100萬元給新北市府作為防疫基金使用，新北市副市長謝政達代為受贈，他說，感謝民間的善心，捐贈防疫基金的每一筆善款，都會妥善運用，相信有這些善心團體的協助，能協助新北市挺過這波挑戰。

新北市工業會曾於2015年以全體理監事名義在八仙塵暴案件中捐贈103萬2000元至「八仙樂園粉塵氣爆專戶」，近年則多以自行拜會身障、老人、植物人及兒少等非營利組織捐款方式做公益，將溫暖送至各個需要的角落。

新北市工業會理事長彭建銘說，Omicron來得又急又快，政府努力執行各項防疫工作，工業會本著回饋社會不遺餘力的精神共同協助，在短時間內召集理監事及會員共同響應好日子愛心大平台，合計捐贈100萬元防疫基金，期以棉薄之力支持新北市防疫工作，願與新北共同並肩作戰，希望防疫早日成功，及早回歸正常運作。

謝政達表示，新北工業會一直是協助新北市發展的重要力量，感謝工業會長期以來對新北市府的支持，不論是在八仙塵爆或是弱勢兒少關懷上，都給予許多協助。

謝政達說，這次Omicron的疫情從三月底開始至今已三個月時間，醫護、警消等防疫人員面對疫情仍無法鬆懈，感謝工業會此次捐贈，以行動支持新北防疫工作，希望早日度過疫情，回歸正常生活。

社會局長張錦麗表示，今年疫情嚴峻下，仍陸續接獲各界善心人士、企業、宮廟響應捐贈防疫基金及物資，今年截至6月13日止，防疫基金獲捐贈6727萬7840元，將全力支援一線防疫工作及弱勢家庭。

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