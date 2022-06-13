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新北辦「大南瓜」比賽 推廣比賽與創意產品
新北市長侯友宜今日化身南瓜大使，出席活動「蒔瓜好日子-健康農來」推廣淡水南瓜。活動還會舉辦大南瓜比賽，並在17日直播決定優勝難關，並於6月18日至24日在漁人碼頭福容飯店、淡水區市民聯合服務中心及淡海輕軌紅樹林站向民眾展示。
淡水區鄰近大屯山系，土壤富含礦物質、水源乾淨無污染，南瓜品質及產量特別突出，栗子南瓜平均甜度可達12至13度，最高甚至可達到18度。
義美食品此次特別契作淡水栗子南瓜製作甜點「南瓜芝士塔」，新北市長侯友宜也在活動上為義美食品公司頒發感謝狀，並邀請民眾於6月15日前至農業局「稼日蒔光」粉絲團玩遊戲，猜猜大南瓜重量，最接近者可獲得精美小禮物(椰香南瓜餅1包)，答案將於6月17日線上直播比賽中揭曉。
新北市長侯友宜表示，相當感謝在地農友及餐飲業者、淡水區農會和義美公司一起為新北農產推廣努力，農會辦理大南瓜比賽精進農友栽培技術，也推出多款南瓜加工商品團購及聯合優惠活動，歡迎市民朋友前往賞瓜、品南瓜。
義美食品公司總經理高志明指出，淡水地區南瓜品質優良，作為甜點原料非常適合，透過市府媒合與淡水區農會契作栗子南瓜，不僅能提供農友穩定的銷售通路，也讓食材來源安心透明，製作出的「南瓜芝士塔」保證健康美味，產品預計於父親節檔期開放訂購。
淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，農會與福容飯店、將捷金鬱金香酒店、中山五十六、湘川烤魚、之間茶食器、真食手作、屋穀雜糧、朝日夫婦、阿三哥農莊、石牆仔內、富群休閒農園、羅媽媽有機農場及北新有機休閒農場等業者合作，推出多項南瓜創意料理並搭配農會超市優惠券聯合行銷。
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