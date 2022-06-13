2023台灣燈會在北市 柯文哲邀企業參與 拉抬這兩區商機

2023年台灣燈會在睽違23年後重回北市舉辦。台北市長柯文哲今出席「2023台灣燈會在台北」企業參與起跑記者會，柯表示，這除了是23年後回到台北的台灣燈會，也是邊境解封後台灣的第一個大型活動，除了要國際化、在地化、更要產業化，講得比較粗俗就是「沒有賺到錢都是屁話」，柯也呼籲企業共襄盛舉參與，將企業品牌押下去，「趁機賺一筆」，這是很重要的機會。

柯文哲提到，台北市明年舉辦台灣燈會，當初交通部前部長林佳龍來找台北市合作，「大家都不喜歡接這個時間，因為工作都我做，下屆市長來不勞而獲」，當初要找時，沒有人要選這個工作，當初林佳龍問他，柯說他沒有問題，所有籌備工作由他這一任做，下一任市長來剪綵而已，當初時間選定後，再來就是地點，北市府的邏輯是希望舉辦台灣燈會，能將東區及信義商圈商機拉上來。

2023台灣燈會主題為「光源台北」，將讓全世界看見台灣首都「台北」的多元創新力及城市價值。今天為號召企業共同參與，協助提升企業品牌形象，舉辦「2023台灣燈會在台北」企業參與起跑記者會暨說明會。北市府預估，2023台灣燈會在台北將締造1000萬賞燈人次，並創造210 億的賞燈商機產值。

柯文哲表示，這是台灣燈會睽違23年後回到台北，也是邊境解封後，台灣第一個大型活動，有其意義，計畫要成功，除中央與地方合作，還要公私協力，民間一起參與，從過去舉辦世大運經驗，沒有民間參與很難成功。

柯文哲提到，台北市有兩個大型活動，一個是台北燈節，一個是白晝之夜，但白晝之夜只有一個晚上，透過這兩個大型活動要帶動台北市的都市發展，例如北流蓋好當年就辦白晝之夜；過去他上任後西門町沒落，他就在西門町舉辦三屆台北燈節，將西門町的商家生意拉上來。

最近大家一起討論東區商家沒落的問題，他任內推動軸線翻轉、舊城復興，投入相當大經費，並推動東區門戶計畫，至於夾在中間的東區商圈，當初台灣燈會舉辦邏輯，就是希望透過燈會，將東區及信義商圈商機拉上來。

柯也提到，不同其他縣市辦燈會就是找一塊空地，台北市舉辦台灣燈會就需要創意，但創意是什麼？他還在想，不過市府半年前就已開始準備，目標是從東區、國父紀念館、松菸、大巨蛋、信義商圈到一零一、四四南村，希望將東區信義商圈人潮拉回來，結合線上線下。

柯說，台灣燈會規畫要讓整個台北的都市市容、產業結構改變，並將產業拉上來，由其這是疫情結束、邊境解封後，台灣最大的活動，所以目前北市府也在預估哪幾個國家觀光客來最多？開始針對族群設計東區的活動。