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北大汙水廠打造720坪花草公園 待新水資廠加速改善惡臭

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
北大汙水廠釋出綠地打造花草公園。圖／新北水利局提供
北大汙水廠釋出綠地打造花草公園。圖／新北水利局提供

新北水利局在北大特區汙水處理廠周邊規畫720坪綠地，打造四季草花植生公園。新北市議員廖宜琨指出，汙水廠惡臭問題雖有改善，但仍有味道，水利局回應，已從除臭設備及清運時間調整等面向努力，未來新水資中心建好後臭味將再降低。

水利局說明，繼萬坪公園於2月整修後重新開放，現再針對北大特區汙水處理廠內部分土丘區域，結合桃子腳路人行道旁綠帶，一併進行景觀改善工程，有效活化閒置空間、提升公園多功能性。

工程內容包括樹木移植、新設步道、種植草花、架設景觀花架及乾式造景等；汙水處理廠將既有圍欄退縮，並於該側種植空氣淨化之香草植物，作為天然綠籬，重新創造汙水廠與公園的介面。

新設自然步道尾端串聯鄰近萬坪公園，沿路兩側種植洋繡球、粉萼鼠尾草、重瓣梔子花、香葉天竺葵、桃金孃及虎尾蘭等，並於桃子腳路側開設二處入口，讓民眾更易到達公園休憩，工程已於6月1日開工，預計9月底完工。

另外，處理廠在地惡臭是長期問題，廖宜琨指出，近來惡臭味道有淡化，比較沒那麼嚴重，但味道仍存在，不過也不可能將處理廠移走，因為北大特區汙水量本身就很多，還要支援處理周邊地區，希望市府協調廠商再將惡臭降低。

水利局汙水設施科回應，其實會有味道主要是靠近處理廠附近的住戶，長期以來已經改善很多，包括裝置除臭設備、將清運時間定於民眾上班時，若有開蓋檢查也都會透過里長通知住戶，未來附近新的水資中心建成後，一部分水量也會導入，臭味將會再降低。

汙水設施科提到，其實這長期情況在地居民都能了解，像附近國中小也會到訪參觀來學習，沒有什麼問題，這次也是在地居民有需求，所以水利局規畫，盼民眾有更多綠地空間。

四季草花公園平面配置圖。圖／新北水利局提供
四季草花公園平面配置圖。圖／新北水利局提供
新設自然步道尾端串聯鄰近萬坪公園，沿路兩側種植香草植物。圖／新北水利局提供
新設自然步道尾端串聯鄰近萬坪公園，沿路兩側種植香草植物。圖／新北水利局提供

水利局 人行道

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