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北市擬設6接種站催打兒童疫苗 第2劑規劃中

中央社／ 台北13日電

催打兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，台北市副市長蔡炳坤今天說，針對覆蓋率約為6成的第1劑疫苗，已規劃設立6處中型接種站，至於第2劑的施打辦法及期程，仍在規劃中。

中央流行疫情指揮中心宣布，兒童COVID-19疫苗接種間隔縮短為4週，最快6月下旬開打，但除非第1劑出現嚴重不良反應，不然暫不開放混打。

台北市兒童的莫德納疫苗5月5日開始接種，到6月2日已有人屆滿4週；輝瑞兒童疫苗5月26日開始接種，6月23日將有人屆滿4週。

蔡炳坤接受媒體電訪說明，目前台北市兒童第1劑疫苗接種率約為6成，為了提升打氣，昨天已與教育局、衛生局討論，規劃在12個行政區中，每2個行政區設1處中型接種站，共6處讓家長方便帶兒童去施打，就等市長柯文哲拍板。

至於第2劑疫苗的規劃，蔡炳坤說，台北市兒童接種莫德納的約1.5萬人，人數並不多，將透過學校調查家長意願，開放透過疫苗預約平台及各大醫院特別門診掛號施打。

蔡炳坤指出，由於安排校園接種必須要有一定的需求量，才不會浪費醫療人力，所以如果在校接種的需求量夠，當然沒有問題，需求少的話，就會引導到診所或醫院接種，依照需求量調整因應。

蔡炳坤表示，無論莫德納還是輝瑞兒童疫苗，待中央發布接種須知後，就會盡速將同意書轉給家長，並規劃最方便、最周全的施打方式，讓家長選擇。

莫德納疫苗 蔡炳坤 北市

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