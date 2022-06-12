北市計程車招呼站成罰單陷阱？ 議員轟罰單入庫250萬

為避免計程車在路上空轉攬客，造成空氣汙染、交通壅塞，北市府在全北市設置209處招呼站，但議員調閱資料發現，北市現有招呼站使用率低、僅1成左右，但209處招呼站、共966格停車位，因無計程車停，反被一般車輛違規停放遭取締件數，107年至今年4月就有近6700件，一年開出上千罰單，市庫進帳250萬，質疑招呼站美意成罰單陷阱？交通局長陳學台表示，會檢討招呼站使用率。

議員潘懷宗說，根據統計，民眾叫計程車仍以路邊攔車占35.91%最多；其次為手機APP叫車20.44%；電話叫車19.21%居第三，但民眾在計程車招呼站等候叫車比例僅有13.82％。

目前台北市有209處計程車招呼站、共966格停車位，除計程車外，一般私有自小客車、多元計程車依法規都不得停放，但因招呼站使用率低，市區停車格又常一位難求，導致常有自用車或多元計程車違規停在招呼站格位狀況。

潘懷宗調閱資料發現，近5年，台北市交通大隊取締自用汽車違停在計程車招呼站件數近6700件，單年度來看，去年光這966個停車格，就開出1317張罰單，先前就有民眾反映，因招呼站告示牌標示語意不清，才導致吃上罰單。

北市交通局長陳學台表示，交通局將加強宣導，分析計程車招呼站熱點、及熱門時段，也將交叉分析民眾叫車的使用習慣，有的時間可能計程車有需求，有的時段可能沒有需求，會進一步分析非熱點時段，開放一般車輛停車，北市府將進一步檢討。

另外，根據台北大數據中心分析，8成9民眾還是在非計程車招呼站攬車最多，最常路邊攔車的百大熱點，第一名是中山北路547巷，地點近萬麗酒店，晚間11點至12點是熱門時段，短短一周攔車次數竟高達八百三十七次。

其次為信義區文昌街至文昌街628巷區間，遠東商銀及中小企銀附近，熱門時段為上午7點至8點、晚間5點至7點，路攔次數706次；第三名是士林區福林路100巷，近士林官邸，熱點時間下午4點至5點。