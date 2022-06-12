新北市區設區間測速 1個月開出1773件罰單惹民怨
新北近期在林口接壤新莊的壽山路、重新橋新莊往三重方向機車道的平面道路設區間測速。5月啟用的新莊壽山路區間測速，短短1個多月就開罰1773件，數量驚人；重新橋才剛設置就引起坑殺機車族傳言，遭批限速40公里不僅危險，還會造成塞車。新北市警察局回應，壽山路事故率因區間測速減少4成，重新路暫時定調時速60公里才開罰。
新北市新莊區、林口區人口約55萬人，而新莊壽山路為連接林口與新莊地區間的重要道路，路幅狹窄又是彎道，陡坡不斷，易因視線不良造成車輛打滑自摔、或轉彎車速太快釀禍，加上往新莊方向是下坡路段，更容易加速。警方自5月1日啟用區間測速，但限速僅30公里，短短ㄧ個多月已開罰1773件，數量驚人。
另外，重新橋也是同樣情形，新莊往三重方向的機車道限速40公里，區間測速6月5日上路，因在宣導期尚未執法，但據悉目前一天測到約10多件超速，一個月算下來最少也有300件。
每天往返新莊林口通勤的陳先生說，限速30公里「真的很難開」，只能不斷踩塞車，不只擔心煞車耗損，還得提心吊膽會不會剎車過熱，導致失靈，即便用低速檔一路開下山，可能還是會超速。騎車通勤的張小姐則說，下坡路段都是一路煞車到底，上班時間車一多就容易塞。
重新橋機車族林先生認為，重新橋機車道路幅本就狹窄，區間測速容易讓騎士分心計算限速，上班一定會塞車，但汽車卻不用測速，質疑坑殺機車族。
新北市議員陳明義指出，重新橋區間測速還有一段降低至30公里，民眾低頭騎車看時速表才更危險，更別提上班時間一定造成大塞車。
陳明義表示，市府也有考慮不執法該路段，僅收集資料，但這樣蒐集民眾個資反而變成違法，建議市府將區間測速系統移至飆車族群聚的快速道路或是隧道等處，才能有效發揮設備的功能。
新北市議員陳科名提到，壽山路平時車流量大，又是山坡道路，路幅狹窄，限制時速只有30公里，對民眾來說真的太慢。壽山路短短1個多月就開罰1773件，已造成非常大的民怨，許多駕駛人反應，光是下坡路段的車速就很容易會超過限速，而一直採煞車磨損也是會造成意外的風險，交大應該要實際評估調整限速規範，在安全考量下，更貼近駕駛人的實際速度。
新北市警察局表示，區間設備是防制惡性違規，執法路段均以嚴重超速優先舉發，目的為減少交通風險、降低事故傷亡。其中新莊區壽山路事故率較執法前少4成，於道路環境條件未改善前暫無法提升速限，目前會優先舉發時速超過50公里以上的駕駛。
警察局說，重新橋已經設置區間測速設備，該路段一定會執法，但開罰時間點會評估後再做決定，希望能在違規率明顯降低才開始執法，不會讓民眾認為市府是來「搶錢」的。
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