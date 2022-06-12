議員轟北市勞動局長只會大內宣 青年職涯護照成效僅8%

受疫情影響，各產業受創嚴重，連帶影響勞工生計，北市議員吳沛憶質疑，北市的勞工紓困主要仰賴中央資源投入，儘管北市府也自行推「台北青年職涯儲值護照」，但上路至今，達成率僅8%。

議員調閱資料發現，勞動局青年職涯護照方案到111年6月，竟僅發放補助66人，距預定的KPI750人，成效差距大，議員批評，勞動局長好大喜功，愛發新聞稿大內宣，實際檢視成果奇差無比，根本是只會出一張嘴。市長柯文哲6日在議會質詢時也坦承，本案的KPI的確難達成。

「台北青年職涯儲值護照方案」對象是北市18歲至29歲初次尋職青年。如果4個月內沒有就業，可申請職涯儲值護照。在接受相關諮詢後，只要使用就業輔導服務可獲得5000元補助，每月可申請1次，最多3個月。

吳沛憶說，她今年3月質詢本案時，即發覺參與人數過低，當時勞動局長陳信瑜還信誓旦旦表示，能夠達成750人的預定KPI，但時至6月，申請人數卻仍僅有66人，僅達成8％。顯然注定跳票，市長柯文哲也坦承本案的KPI，很難達標。

議員質疑，即便實際成效不佳，北市勞動局先前卻大發新聞稿，聲稱「青年職涯儲值護照」方案有效的降低青年失業率。吳沛憶痛批，當時勞動局報喜不報憂，為了誇大業績連15歲「童工」的失業率都算進來，而且，15歲根本不能申請「青年職涯儲值護照」，何來成效。

吳沛憶說，本項計畫是發放補助，對有意使用北市就業輔導服務的青年來說，難以想像為何不去申請。所以除非都不知道有這項計畫，要不然就是北市就業服務，對於青年族群來說根本不合用，就算有就業需求也不會去找就服處。勞動局必須深切檢討，為什麼所推出的政策，青年不願使用。不只是檢討本方案，而是要檢討整體就業服務措施對青年的吸引力。

吳沛憶表示，勞動局的本業應該是幫助勞工、保護勞工，呼籲陳信瑜局長能更踏實地做好自己的本業，提出有利於勞工的政策，同時更要虛心檢討自身的不足，不能永遠都只想用口舌之快來迴避議會的監督跟檢驗。

對於計畫每個月僅增加10人，成效差，勞動局長陳信瑜表示，計畫目標是希望達到750人獲得補助，北市府會持續推動，並加強宣導，這是北市府一定要推，也一定要做，會持續努力達成設定的目標。

北市勞動局今天表示，絕多數青年都能在3個月內完成就業，儲值護照對象是失業超過4個月的初次尋職青年，並不是使用者越多為好概念，勞動局也不以追求這個績效的執行為目標。