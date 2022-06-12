快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員轟北市勞動局長只會大內宣 青年職涯護照成效僅8%

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府去年10月推動「台北青年職涯儲值護照」，但上路至今，遭議員質疑達成率僅8%。圖／北市勞動局提供
北市府去年10月推動「台北青年職涯儲值護照」，但上路至今，遭議員質疑達成率僅8%。圖／北市勞動局提供

受疫情影響，各產業受創嚴重，連帶影響勞工生計，北市議員吳沛憶質疑，北市的勞工紓困主要仰賴中央資源投入，儘管北市府也自行推「台北青年職涯儲值護照」，但上路至今，達成率僅8%。

議員調閱資料發現，勞動局青年職涯護照方案到111年6月，竟僅發放補助66人，距預定的KPI750人，成效差距大，議員批評，勞動局長好大喜功，愛發新聞稿大內宣，實際檢視成果奇差無比，根本是只會出一張嘴。市長柯文哲6日在議會質詢時也坦承，本案的KPI的確難達成。

「台北青年職涯儲值護照方案」對象是北市18歲至29歲初次尋職青年。如果4個月內沒有就業，可申請職涯儲值護照。在接受相關諮詢後，只要使用就業輔導服務可獲得5000元補助，每月可申請1次，最多3個月。

吳沛憶說，她今年3月質詢本案時，即發覺參與人數過低，當時勞動局長陳信瑜還信誓旦旦表示，能夠達成750人的預定KPI，但時至6月，申請人數卻仍僅有66人，僅達成8％。顯然注定跳票，市長柯文哲也坦承本案的KPI，很難達標。

議員質疑，即便實際成效不佳，北市勞動局先前卻大發新聞稿，聲稱「青年職涯儲值護照」方案有效的降低青年失業率。吳沛憶痛批，當時勞動局報喜不報憂，為了誇大業績連15歲「童工」的失業率都算進來，而且，15歲根本不能申請「青年職涯儲值護照」，何來成效。

吳沛憶說，本項計畫是發放補助，對有意使用北市就業輔導服務的青年來說，難以想像為何不去申請。所以除非都不知道有這項計畫，要不然就是北市就業服務，對於青年族群來說根本不合用，就算有就業需求也不會去找就服處。勞動局必須深切檢討，為什麼所推出的政策，青年不願使用。不只是檢討本方案，而是要檢討整體就業服務措施對青年的吸引力。

吳沛憶表示，勞動局的本業應該是幫助勞工、保護勞工，呼籲陳信瑜局長能更踏實地做好自己的本業，提出有利於勞工的政策，同時更要虛心檢討自身的不足，不能永遠都只想用口舌之快來迴避議會的監督跟檢驗。

對於計畫每個月僅增加10人，成效差，勞動局長陳信瑜表示，計畫目標是希望達到750人獲得補助，北市府會持續推動，並加強宣導，這是北市府一定要推，也一定要做，會持續努力達成設定的目標。

北市勞動局今天表示，絕多數青年都能在3個月內完成就業，儲值護照對象是失業超過4個月的初次尋職青年，並不是使用者越多為好概念，勞動局也不以追求這個績效的執行為目標。

延伸閱讀

畢業季餐飲業向新鮮人招手 北市就服處本周釋622職缺

檢分案調查陳信瑜疑洩資 柯文哲：交由法律處理

北市議會專案小組查陳信瑜案 限市府10天內提供索資

陳信瑜爭議案調查小組成立 限市府10天內提供索資閱卷

相關新聞

被疫情悶壞 假日的信義商圈滿滿逛街人潮

國內新冠肺炎疫情持續延燒，雖然每日本土確診病例破萬，但成人與兒童的疫苗施打率也持續提高，讓染疫後大多為無症狀與輕症，看不...

北市計程車招呼站成罰單陷阱？ 議員轟罰單入庫250萬

為避免計程車在路上空轉攬客，造成空氣汙染、交通壅塞，北市府在全北市設置209處招呼站，但議員調閱資料發現，北市現有招呼站...

新北市區設區間測速 1個月開出1773件罰單惹民怨

新北近期在林口接壤新莊的壽山路、重新橋新莊往三重方向機車道的平面道路設區間測速。5月啟用的新莊壽山路區間測速，短短1個多...

議員轟北市勞動局長只會大內宣 青年職涯護照成效僅8%

受疫情影響，各產業受創嚴重，連帶影響勞工生計，北市議員吳沛憶質疑，北市的勞工紓困主要仰賴中央資源投入，儘管北市府也自行推...

北投百年魏厝鉅鹿堂將拆除 文史工作者嘆可惜

見證北投石牌地區開拓歷史的魏厝鉅鹿堂，因建築體已殘破不堪，加上多數所有權人極力反對，未能獲得文資身分，如今產權由建商整合...

台中警取締重大違規機車族占2項 民代：汙名化機車族

台中市為全國第二大城市，經統計，今年1到4月機車增加幅度6900輛，為六都第一，市議員何敏誠說，警方取締重大交通違規重點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。