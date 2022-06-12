北投百年魏厝鉅鹿堂將拆除 文史工作者嘆可惜

見證北投石牌地區開拓歷史的魏厝鉅鹿堂，因建築體已殘破不堪，加上多數所有權人極力反對，未能獲得文資身分，如今產權由建商整合，即將拆除改建大樓，讓文史工作者大嘆可惜。

位於北投區明德路51號的魏厝鉅鹿堂，根據台北市文化局調查，歷史可追溯回日治時期初期，由鉅鹿魏氏第6代、曾任北投庄協議會員的魏沛然所興建，作為民宅使用，見證石牌地區開拓發展歷程，是北投市區少數留存的合院建築。

文化局在109年舉行文化資產委員會，審議此處的文資價值，當時出席的魏義友等所有權人指出，此處所有權人高達70多人，超過75%反對被指定為古蹟或登錄歷史建築，並已在106年向都更處申請老屋更新。

所有權人當時說，此處建築物只剩正堂作為祭祀使用，其餘護室、廂房都已殘破不堪，屋內也沒有值得保存的特殊文物，只是單純年代久遠一點的農村民宅，且位在市府規劃並開始執行的計畫道路上，若獲得文資身分，恐損附近住戶的通行權。

唭哩岸文化工作室創辦人李庚霖及中國科技大學建築系講師孫啟榕在會中表示，文化局投注的資源只侷限在新北投溫泉區，應向外延伸到關渡、唭哩岸、石牌等，若此處被拆除，北投石牌三大家賴、謝、魏就僅剩賴家還有一處祖厝被保留。

多名文資委員在會中發表意見，甚至提出部分保存、異地保存的作法，最後仍以7比8的票數，決議不同意登錄為歷史建築。地方文史工作者透露，解除文資限制後，建商在去年透過變價分割共有土地的方式整合此處所有權，即將拆除地上建物，改建住宅大樓。

李庚霖今天接受中央社記者電訪表示，這件事情其實是很多已不復存在的文化資產的縮影，當家族成員被建商說服歷史悠久的祖厝變成古蹟是種損失後，保存派就沒有太多施力空間與對話平台，連文資委員會都變成在吵架，實在很可惜。

李庚霖指出，鉅鹿堂後來被變價分割，這是很不公不義的制度，只要一名所有權人就能提出，導致後續產權被法拍、被建商買走，家族也因此不再團結。

李庚霖說，儘管他作為外人只能對這個結局表示尊重，仍希望民眾能藉此看到文資除了錢財之外的價值，並希望當初所有權人在文資會上所做，將鉅鹿堂堂號門匾保存的承諾能被貫徹。