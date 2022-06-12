台中警取締重大違規機車族占2項 民代：汙名化機車族

台中市為全國第二大城市，經統計，今年1到4月機車增加幅度6900輛，為六都第一，市議員何敏誠說，警方取締重大交通違規重點，機車就占2項，認為警方「針對性執法，汙名化機車族」。台中市警察局指出，訂定取締原則均依照警政署所頒布取締計畫施行，沒有針對性。

何敏誠指出，台中市各類機動車輛登記數連年創新高，根據交通部統計資料，今年1到4月，台中機車登記數從178萬5768輛，增加到179萬2668輛，機車數量為六都第三多，但增加幅度6900輛，超越新北市4993輛，增加幅度為六都第一。

何敏誠發現，市警局在所列重大交通違規重點工作中，包含「酒後駕車」、「闖紅燈」、「嚴重超速（超速40公里以上）」、「逆向行駛」、「轉彎未依規定」、｢蛇行、惡意逼車｣、「機車行駛禁行機車道」、「機車未依規定兩段式左轉」共8項，機車就占了2項，是否針對廣大的機車族群？

何敏誠說，機車是台灣市井小民最常使用的交通工具，但市府在重大交通違規重點中，卻把機車單獨列出兩項，難道是針對機車執法比較容易？還是機車在路上比較危險？請市府不要「汙名化」機車族。

台中市警察局說明，本局研訂的「取締重大交通違規重點工作執行計畫」，是從內政部警政署函頒全國一致性的「加強取締重大交通違規實施計畫」，統一律定取締重大交通違規的執法項目、取締認定原則及注意事項，提高執法品質。

市警局指出，觀察交通事故車種，機車肇事率仍偏高，以規範機車動線防止與其他車輛交織形成碰撞，防制交通事故發生，持續執行中。

何敏誠服務處執行長何昆霖說，根據去年(1到10月)台中市汽機車交通事故件數統計，主肇事者為汽車3萬1949件，機車2萬4387件；以所有當事人統計件數統計，汽車4萬4890、機車4萬72件，均是汽車比機車多。

他呼籲市府從道路設計、安全教育等根本提升交通安全，而非單獨針對單一族群執法，以示公正。