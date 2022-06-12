2周4意外！北市路樹砸公車民宅 議員籲建立監控系統

台北市路樹倒塌釀意外事件頻傳，北市議員鍾佩玲指出，本月初大同區景華公園及士林區前港公園才發生樹倒事件，6日及7日再發生路樹傾倒雜種公車及國小旁路樹倒塌波及周邊轎車及民宅，僅2周內就發生4起意外，造成民眾恐慌，要求市府建立褐根病監控系統，北市公園處表示，未來將加強巡查並針對熱區做全面檢視。

鍾佩玲連續接獲民眾陳情，指上周大同區景化公園及士林區前港公園才發生樹倒事件，士林區中正路6日下午發生路樹倒塌，壓在公車車頂釀意外造成路段大回堵，7日再出現大同區永樂國小旁路樹突然倒塌，導致周邊5輛轎車及3戶民宅遭受波及。

鍾佩玲指出，中正路為士林區交通要道，平日人車眾多，此次路樹倒塌意外雖無波及民眾，但已造成市民恐慌及不便。經了解後發現，上述4起倒塌事件都是因爲路樹罹患褐根病。

鍾說，褐根病無外顯狀況，難以預防，但連2周發生4起事件頻率過高，且均在交通熱區、校園周遭，造成工安問題，要求市府針對熱區加強巡邏，並建立褐根病監控系統，針對人潮聚集區提早防治。

公園處回應，針對6日士林區中正路及7日大同區涼州街898號對面永樂國小校門口附近樹倒事件，已即刻要求廠商趕往現場進行專業樹木目視觀察，發現是因樹木基部褐根病腐朽導致。由於腐朽位置在土面下方根系，病徵不明顯肉眼無法提前發現，加上連日下雨土壤鬆軟，才發生無預警倒塌事件。

公園處表示，接獲通報後，立刻調派吊車、機具清運，約在1小時內排除倒樹路障恢復交通，將倒樹挪移至路旁分解清運，此2處倒伏樹木均在委託專業廠商巡查路段，因此相關車輛、房屋損失等事宜將由廠商依契約規定辦理理賠。