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空軍一村改部分委外有成 自營區出租6眷舍、委外也決標

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
自營區仍有4個空間待2次招標。圖／新北市文化局提供
自營區仍有4個空間待2次招標。圖／新北市文化局提供

新北三重空軍一村是北台灣少數有全村保留的眷村聚落，文化局原計採全村OT（營運移轉）委外營運，然而連續2次流標，經財政部介入輔導後，將其中500餘坪的園內空間採自營，另外2千多坪則採OT委外。目前自營區10個眷舍空間，已有6個眷舍標租出去，剩餘4間將第2次標租；OT委外部分也已決標，現正在議約階段。

空軍三重一村是日據時期構築的防砲陣地，中央與地方曾投入1.5億修復，後續文化局2019年規畫採全村OT委外營運，不過受疫情影響，且招標種種限制，導致連續2次流標，最終在財政部2021年介入輔導後，放棄全村OT規畫，改採成園內自營，園外OT委外的模式招標。

藝文推廣科長蔡美治說，園內部分3月18日招標10個眷舍空間，共有6個眷舍成功標租，剩餘4間將第2次標租。決標的6個空間，由陶藝、二手傢俱、設計或園藝公司承租下來。另外4間招標時間從即日起至6月23日止，租金依空間大小約為5300元至1萬6400元不等。

文化局表示，眷舍租期為3年，符合續約條件者可再續約一次，且營運目的包含與三重產業交流互動，或屬推廣建築、材料研究或設計等協會組織，有機會獲得3年租金減半優惠。

至於OT委外部分，文化資產科長羅珮瑄說，規定移轉權15年，2千多坪包含公共建設主體四連棟小劇場、甬道、砲陣地遺跡、公廁、穿廊、機電空間、戶外廣場等設施，第三次招標後已有廠商來投標，現已決標，正在議約階段。目前業者規畫以眷村故事、地方創生及在地文創產業，以策展、活動形式呈現給大眾。

自營區仍有4個空間待2次招標。圖／新北市文化局提供
自營區仍有4個空間待2次招標。圖／新北市文化局提供
新北市三重空軍一村是北台灣少數有全村保留的眷村聚落。圖／新北市文化局提供
新北市三重空軍一村是北台灣少數有全村保留的眷村聚落。圖／新北市文化局提供

文化局 空軍 眷村

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