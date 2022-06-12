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忍受6年施工苦 里民爭取廣慈公宅停車更大優惠

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
信義區廣慈社宅D、E已完工開放申請租住。圖／北市都發局提供
信義區廣慈社宅D、E已完工開放申請租住。圖／北市都發局提供

台北市廣慈社宅D、E區已開放租住，停車場則是委外停車業者營運，不過周邊里民向議員陳情，廣慈社宅興建期間長達6年，周邊里民忍受施工期間的不便及噪音，但興建完成的停車場開放招租，竟沒有提供更優惠，要求市府應該讓周邊里比照在地優惠，甚至未來更多民眾搬來住，對周邊交通也會再度衝擊。

議員戴錫欽接獲里民陳情，表示廣慈公宅興建期間，周邊里民包括大道里、中坡里、中行里、松光里、松隆里等，其實都與在地里里民大仁里一樣，因施工造成的噪音、交通塞車等問題，生活品質大受影響，苦不堪言，但興建後的公宅停車場優惠費率，周邊里的里民卻僅獲8折優惠，實屬不公。

議員說，以廣慈社宅興建6年期間為例，廣慈工地大型重型車輛皆行經周邊里內的主要幹道「大道路」，據統計，施工興建期間，平均每小時可高達28輛車經過，讓大道路如「破碎豆腐」，不僅危及里民的行走安全，更不美觀。

更令里民不滿的是，他們配合施工6年的生活不便，市府近期提出的廣慈公宅停車費率，卻仍依「公有路外立體及地下停車場里民優惠月票出售規定」，即在地里民7折，周邊里民8折，周邊里民這幾年的生活不便，竟無法比照在地里，導致民怨。

議員要求，市府應按「北市公有路外立體及地下停車場里民優惠月票出售規定」第一點第三項「特殊情形」從寬認定，並依「公有停車場收費費率自治條例第5條」，對於廣慈停車場費率，應依區域、流量、時段之不同，訂定差別費率。如參酌周邊里里長里民建議，訂定7.5折優惠，優於「北市公有路外立體及地下停車場里民優惠月票出售規定」的8折。

對此，北市停管處長李昆振表示，目前業者有提出開幕的行銷優惠方案，會與業者爭取與地方里民的敦親睦鄰方案。

另外，議員也要求明年起，針對廣慈停車場，周邊里也可比照在地理優惠方案特殊處理，因為於法有明文規定，可以合情合理合法，交通局長陳學台允諾，向業者反映。

停車場 社宅 噪音

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